Verstappen: Lewis est bon mais il n’est pas Dieu

Max Verstappen de Red Bull pense qu’il peut empêcher Lewis Hamilton de remporter un septième titre de Formule 1 en 2020, tant que sa voiture est suffisamment compétitive pour le faire.

Le pilote hollandais de 22 ans a remporté trois courses l’an dernier, terminant troisième au classement général du championnat, et n’est pas sur le point d’être impressionné par la réputation de qui que ce soit – même si cette personne est peut-être le meilleur pilote de tous les temps.

“Cela dépend beaucoup de la voiture, bien sûr, en Formule Un”, a déclaré Verstappen aux journalistes lors d’un événement médiatique de l’équipe Red Bull lundi.

«Lewis est très bon. Il est certainement l’un des meilleurs sur le marché, mais il n’est pas Dieu. Peut-être que Dieu est avec lui, mais il n’est pas Dieu. »

Hamilton, 35 ans, bat plusieurs records cette saison, dont les 91 victoires et sept titres de Michael Schumacher, et a remporté cinq des six derniers championnats avec Mercedes dominante.

“Nous voulons vraiment relever un défi, en particulier pour Mercedes et je pense que nous pouvons le faire”, a déclaré Verstappen, qui a signé le mois dernier une prolongation de contrat jusqu’à la fin de 2023 et a un nouvel entraîneur et physio anglais pour 2020.

Il a déclaré que le nouveau contrat avait supprimé les tracas d’être interrogé tout le temps sur son avenir, supprimant une autre distraction potentielle.

Verstappen a suggéré que Hamilton pourrait être vulnérable s’il était soumis à une pression soutenue, le Britannique ayant déjà désigné Verstappen l’année dernière comme quelqu’un à qui il avait donné plus d’espace en raison de sa réputation agressive.

«Je suis très impatient de le voir, tout le monde est excité et tout le monde est très motivé. À la fin de l’année dernière, nous étions très compétitifs », a déclaré le pilote néerlandais.

Le patron de l’équipe, Christian Horner, a déclaré que Red Bull, qui utilise des moteurs Honda, serait aidé par une réglementation stable et cherchait à appliquer les leçons apprises de 2019 pour mener la lutte contre Mercedes et Ferrari.

La nouvelle voiture aura sa première piste de shakedown à huis clos à Silverstone le 12 février, avec Verstappen et son coéquipier thaïlandais Alexander Albon commençant les essais de pré-saison à Barcelone le 19 février.

“Honda a fait un excellent travail, chaque introduction d’un moteur l’année dernière a apporté plus de performances et plus de puissance et il nous semble que nous nous rapprochons très, très maintenant de Mercedes”, a déclaré Horner, dont l’équipe était troisième au classement général en 2019.

«Cela met donc l’accent sur le côté châssis de l’équipe… au début de cette année, nous nous sentons mieux préparés, plus tôt, que nous n’en avons certainement au cours des cinq dernières années.»

