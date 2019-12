Verstappen: Lewis est l'un des meilleurs de tous les temps, mais il peut être battu

Max Verstappen dit que la majorité des pilotes de Formule 1 deviendrait champion du monde dans une Mercedes, mais reconnaît en même temps que Lewis Hamilton est l'un des meilleurs de tous les temps, mais battable.

Le pilote de Red Bull-Honda, âgé de 22 ans, qui vise le titre pour 2020, insiste sur le fait que sa revendication n'est pas un jibe contre le champion du monde à six reprises Lewis Hamilton qu'il dit respecter hautement.

"Je suis juste confiant de dire que cela aurait été pareil pour moi si j'avais été dans cette voiture", a déclaré Verstappen à Ziggo Sport. «Soixante pour cent des pilotes sur le terrain deviendraient champions du monde de F1 dans une Mercedes. Tout dépend de la voiture.

"Il est définitivement très bon et est l'un des meilleurs pilotes de Formule 1 de tous les temps, mais il peut être battu", a ajouté le Néerlandais.

Lorsqu'on lui a demandé de nommer certains des 40 pour cent restants qui ne gagneraient même pas avec une Mercedes, Verstappen a répondu avec un sourire: "Je ne vais pas en parler."

La qualité de la Mercedes W10 cette saison a été illustrée lors d'essais à Bahreïn, plus tôt cette année, lorsque la recrue de Williams George Russell et le compagnon de Formule 2 Nikita Mazepin ont dominé les écrans de chronométrage lorsqu'ils ont conduit la voiture à l'époque.

Auparavant, Verstappen n’a pas hésité à critiquer son coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, devenu ailier, dans les autres Silver Arrows.

Le Néerlandais a souligné plus tôt cette année que le Britannique n'est guère contesté par le Finlandais: «Il a une très bonne voiture et son coéquipier n'est pas là de toute façon. Lorsque toute l'équipe est tournée vers vous, c'est beaucoup plus facile. Et meilleure est votre voiture, plus elle est facile. »

