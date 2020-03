Verstappen: ” Mercedes a aussi l’air très rapide, mais je ne les regarde pas vraiment trop ”

Après avoir terminé les tests de deux semaines à Barcelone, Max Verstappen a laissé un sentiment d’optimisme et de positivité après avoir tourné avec son nouveau Red Bull RB16. Cette situation est inhabituelle pour le jeune pilote néerlandais, car la réserve est sa principale caractéristique. Il est également conscient de la rivalité avec Mercedes et du travail qu’ils font.

“Je me sens vraiment prêt pour Melbourne et les deux dernières semaines ont été une bonne préparation”, a déclaré Verstappen.

“Nous avons essayé tout ce que nous voulions pendant les six jours, ce qui est très important de notre part, donc je suis content de cela. Dans l’ensemble, je ne peux pas me plaindre, mais cela ne signifie pas que nous devrions arrêter le travail acharné et il y a toujours des choses qui Aucune voiture n’est parfaite, surtout à ce stade de la saison, nous continuerons donc à pousser pour des améliorations.

Le cavalier néerlandais tirant avec le nouveau RB16 sur le Circuit de Barcelona-Catalunya

Alex et moi avons eu quelques situations, mais je ne suis pas inquiet et je veux trouver la limite de la voiture dans les tests plutôt que dans la première course. C’est mieux comme ça au lieu d’être surpris et de réaliser qu’il y a plus de rythme dans la voiture à Melbourne.

Mercedes a également l’air très rapide comme prévu, mais je ne les regarde pas trop car personne ne sait exactement ce qu’ils font, il est donc préférable de se concentrer sur nous-mêmes. Dans l’ensemble, je pense que le rythme semble assez bon, ce fut un début positif et j’espère que ce sera suffisant pour être compétitif à Melbourne “, a conclu le Néerlandais.

Pendant ce temps, le chef de l’ingénierie Guillaume Rocquelin a commenté: “Nous sommes très satisfaits de l’équilibre et des performances, en particulier lorsque nous sommes revenus dans une ligne de base décente dans l’après-midi dont Max était satisfait. Nous avons estimé qu’entre la fiabilité et les longues courses que nous avons réalisé la première semaine et les tests de performance la seconde, nous sommes assez bien préparés pour la première course de la saison en Australie.

Évidemment, cette année, nous avons eu six jours de tests au lieu de huit pour marquer tous les emplois sur notre liste et je pense que nous avons abordé cela avec une bonne structure et une bonne discipline, ce qui signifie que nous avons pu tirer le meilleur parti du temps qu’ils nous ont donné. ”

