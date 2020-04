Verstappen “ne rejoindra jamais” la série Virtual Grand Prix · .

Dans le tour d’horizon: Max Verstappen indique clairement qu’il n’a aucune chance de se joindre à la série virtuelle de Grand Prix de F1 à l’avenir.

Conversation de Norris et Verstappen pendant Virtual Vietnam GP (. via YouTube)

Verstappen: “Je n’ai même pas ça sur mon (ordinateur) … Je pense que vous devez vraiment fermer le jeu et le jeter de votre PC. Jetez-le à la poubelle … Je ne le rejoindrai jamais.”

Le patron de McLaren affirme que la F1 a besoin de grands changements pour survivre (BBC)

“Je pourrais voir quatre équipes disparaître si cela n’est pas géré correctement.”

Deletraz lockdown Q&A (Formule Rapida)

“Je n’ai pas de budget pour acheter un siège en F1, donc ça doit venir de la performance.”

McLaren tycoon races pour nourrir le NHS (The Times – abonnement requis)

“Du côté des anges, l’ancien patron de McLaren, Ron Dennis, 72 ans, dont la fondation Dream Chasing fait don de 1 million de livres sterling pour offrir des repas gratuits aux travailleurs du NHS.”

Wayne Rooney affirme que les joueurs ne sont pas gagnants dans le débat sur les salaires (BBC)

“Rooney a demandé pourquoi” les grandes stars d’autres sports, qui sont capables d’éviter l’impôt en vivant dans des endroits comme Monaco “ne sont pas examinées de près sur le soutien financier qu’elles offrent dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.”

Où sont-ils maintenant: David Brabham (Speedcafe)

“Il est inhabituel pour une équipe de courir après cela (la mort d’un coéquipier). Normalement, vous vous retirez mais j’ai continué pour (Roland Ratzenberger) l’équipe et les gens.”

Soutenir la lutte contre le cancer de la prostate de Bob Varsha (Go Fund Me)

“Eh bien, cela s’est mal terminé. Après avoir terminé mon dernier et le plus difficile cycle de chimio il y a des semaines, les effets secondaires n’ont jamais semblé disparaître. Puis un jour, ma température a monté en flèche, alors mon oncologue est entré en action et m’a fait passer un test de coronavirus. Vendredi, le résultat était «positif». Nous voici donc en train de profiter d’une autre quarantaine de 14 jours. “

L’innovation en temps de guerre (RobWigginsOnF1)

“La Formule 1, le summum de la course automobile, est un environnement où tous les participants sont des professionnels hautement qualifiés, entraînés à se battre dans tous les domaines. Par conséquent, avec une crise sanitaire qui frappe le monde, il n’est pas surprenant que la Formule L’un est à l’avant-garde de la lutte pour sauver des vies. “

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien apparaisse dans le prochain tour d’horizon des ., envoyez-le via le formulaire de contact.

Premier GP virtuel. Position de tête. Gagner. Une seule chose n’a pas été planifiée pour @Charles_Leclerc:

“J’y travaille depuis trois heures cet après-midi … … mais ça ne marche pas … … oh non … … je suis déçu maintenant …” # F1 pic.twitter.com/cFVJIfCkUl

– . (@racefansdotnet) 5 avril 2020

Après que des problèmes techniques l’ont empêché de participer à la course d’aujourd’hui, @LandoNorris a désinstallé en salle F1 2019 de son système… # F1 pic.twitter.com/ym1Wa7Nlk6

– . (@racefansdotnet) 5 avril 2020

476 000 vues simultanées de pointe pour notre # F1Esports Vietnam #VirtualGP, écrasant nos chiffres de Bahreïn il y a seulement 2 semaines.

Quelle course amusante ce fut. Félicitations à @Charles_Leclerc! Il a repris le jeu il y a seulement 8 jours et a remporté la victoire lors de ses débuts en esports. Du pur talent.

– Dr Julian Tan (@julianlipyi) 5 avril 2020

Pourquoi filment-ils * encore * cela dans un studio à Fulham, avec une équipe de télévision? Les hôtes sont distants mais personne ne devrait avoir à voyager pour faire cette émission.

– Hazel Southwell (@HSouthwellFE) 5 avril 2020

“Il y a soit Superman ou Ayrton … Je voulais être l’un des deux” 😍

Six fois champion @LewisHamilton sur le fait de cocher certains objectifs et d’en fixer de nouveaux – escalader le mont Everest, aller dans l’espace et plus encore 🤩 # F1 pic.twitter.com/OoiNTT4zTq

– Formule 1 (@ F1) 5 avril 2020

Ce jour-là en F1

Michele Alboreto, Ferrari, Jacarepagua, 1985il y a 35 ans aujourd’hui, Michele Alboreto a pris la pole position pour le Grand Prix du Brésil d’ouverture de Jacarepagua dans sa Ferrari

