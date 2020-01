Verstappen s’étend avec Red Bull jusqu’en 2023

Max Verstappen a signé pour rester à Red Bull jusqu’à la fin de 2023 dans un vote de confiance clair dans le potentiel de titre de champion du monde de Formule 1 et leur partenariat avec Honda.

L’annonce de mardi laisse deux des trois meilleures équipes dotées de jeunes pilotes talentueux à long terme, Ferrari annonçant en décembre que Charles Leclerc resterait jusqu’en 2024.

«Je suis vraiment heureux d’avoir prolongé mon partenariat avec l’équipe. Red Bull a cru en moi et m’a donné l’opportunité de commencer en Formule 1, ce dont j’ai toujours été très reconnaissant », a déclaré Verstappen, 22 ans, dans un communiqué.

«Au fil des ans, je me suis rapproché de plus en plus de l’équipe et en plus de la passion de tout le monde et des performances sur piste, il est également très agréable de travailler avec un groupe de personnes aussi formidable.

«La montée en puissance de Honda et les progrès que nous avons réalisés au cours des 12 derniers mois me donnent encore plus de motivation et la conviction que nous pouvons gagner ensemble… Je veux gagner avec Red Bull et notre objectif est bien sûr de nous battre pour un Championnat du Monde ensemble. “

Red Bull a terminé troisième l’année dernière lors de la première saison d’un nouveau partenariat avec Honda, qui a connu un succès immédiat après l’échec de la relation du constructeur japonais avec McLaren.

Verstappen était le meilleur du reste derrière les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Le moulin à rumeurs se concentrera désormais davantage sur le champion du monde à six reprises Hamilton, qui est en fin de contrat à la fin de cette année, et sur l’avenir du quadruple champion de Leclerc, Sebastian Vettel.

Verstappen a remporté trois courses en 2019 et compte désormais huit victoires en F1 au total, et est considéré comme un champion en attente.

Le Néerlandais, qui est devenu en 2016 le plus jeune vainqueur de course de l’histoire du sport, avait été lié à Ferrari et à Mercedes dans les spéculations du paddock.

Il a peut-être cependant gâché ses chances en Ferrari en accusant l’équipe italienne de tricher avec son moteur la saison dernière – des commentaires qui ont mal tourné à Maranello.

Mercedes, qui a également Bottas hors contrat à la fin de 2020, attend Hamilton – qui a eu 35 ans mardi et a eu des entretiens avec le président de Ferrari John Elkann – pour décider de sa prochaine étape.

La Formule 1 est sur le point d’entrer dans une nouvelle ère en 2021 avec des modifications radicales des règles et ce que les propriétaires Liberty Media espèrent que les règles du jeu seront plus équitables.

«Avec le défi du règlement 2021, des changements à l’horizon, la continuité dans autant de domaines que possible est essentielle», a commenté le directeur de l’équipe, Christian Horner.

«Max a prouvé à quel point il est un atout pour l’équipe, il croit vraiment au partenariat que nous avons forgé avec notre motoriste Honda, et nous sommes ravis d’avoir étendu nos relations avec lui.»

Communiqué de presse:

Aston Martin Red Bull Racing est heureux d’annoncer une prolongation de contrat avec Max Verstappen pour courir avec le Team jusqu’à la fin de la saison 2023.

Max est devenu le plus jeune vainqueur de la course lors de sa saison inaugurale avec le Team en 2016. Le vainqueur à huit reprises du Grand Prix est depuis devenu un membre à part entière du Team et un pilote dont la détermination à gagner incarne vraiment l’éthos du Red Bull.

Max Verstappen «Je suis vraiment heureux d’avoir étendu mon partenariat avec l’équipe. Red Bull a cru en moi et m’a donné l’opportunité de débuter en Formule 1 dont j’ai toujours été très reconnaissant. Au fil des ans, je me suis rapproché de plus en plus de l’équipe et en plus de la passion de tout le monde et de la performance sur piste, il est également très agréable de travailler avec un si grand groupe de personnes. L’arrivée de Honda et les progrès que nous avons réalisés au cours des 12 derniers mois me donnent encore plus de motivation et la conviction que nous pouvons gagner ensemble. Je respecte la façon dont Red Bull et Honda travaillent ensemble et de tous les côtés, chacun fait ce qu’il peut pour réussir. Je veux gagner avec Red Bull et notre objectif est bien sûr de nous battre pour un championnat du monde ensemble. »

Commentant l’extension, Christian Horner, directeur de l’équipe Aston Martin Red Bull Racing, a déclaré: «C’est une excellente nouvelle pour l’équipe d’avoir prolongé notre accord avec Max jusqu’à la saison 2023 incluse. Avec le défi du règlement 2021, des changements à l’horizon, la continuité dans autant de domaines que possible est essentielle. Max a prouvé à quel point il est un atout pour l’équipe, il croit vraiment au partenariat que nous avons forgé avec notre motoriste Honda et nous sommes ravis d’avoir étendu nos relations avec lui. »

.