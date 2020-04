Verstappen va rejoindre la série virtuelle Aussie Supercars

Max Verstappen de Red Bull fera le passage virtuel de la Formule 1 aux voitures de tourisme quand il rejoindra l’Australian Supercars All-Stars Eseries mercredi.

En utilisant le # 33, Max prendra le volant d’un Red Bull Holden virtuel de 5,0 litres propulsé par un V8 arborant sa livrée de voiture RB16 F1 pour aller de roue à roue avec toutes les équipes et les pilotes réguliers de la très populaire série de voitures de tourisme australiennes .

Simracer régulier, Max a été extrêmement actif dans les compétitions d’iRacing contre des pilotes professionnels pendant l’arrêt des courses réelles induit par le coronavirus et bien que Supercars ne soit pas sa série virtuelle préférée, Max attend avec impatience ses débuts.

«J’ai hâte de participer à la course. Ce sera un défi car ce n’est pas une voiture que j’ai beaucoup conduite sur la carte SIM, mais ils sont assez cool à regarder dans la vraie vie. Nous courons toujours avec des Supercars à Melbourne, donc ça va être intéressant de voir comment je vais affronter tous les pilotes réguliers. J’ai essayé la Supercar à plusieurs reprises sur iRacing et c’est une voiture très délicate pour aller droit. J’ai hâte de courir aux côtés de mon compagnon Shane, ou Pastor, comme je l’appelle – c’est un chasseur de haut niveau sur la carte SIM! Nous courons beaucoup en ligne ensemble, alors j’espère que nous pourrons faire bien pour Red Bull et cela devrait être un peu amusant de faire la course contre les autres pilotes V8 également. »

Alors que Max sera en territoire largement inconnu derrière le volant de la Red Bull Supercar, il aura un avantage sur ses rivaux alors que la deuxième manche de la série All-Stars se déroule sur des circuits qu’il connaît bien, avec deux courses à Silverstone et deux sur le Circuit de Barcelona-Catalunya où il a marqué la première de ses huit victoires en F1 à ce jour en 2016.

Shane van Gisbergen, adversaire régulier d’iRacing et pilote du Red Bull Holden Racing Team, estime que Max a de bonnes chances. “C’est génial qu’un pilote du calibre de Max soit sur la grille pour nous embarquer dans une Red Bull Supercar”, a déclaré le pilote de Red Bull Holden. «Il est rapide et il connaît bien ces pistes, donc je m’attends à le voir en tête. Tout comme il fait de la course en F1, il est agressif et ne reculera contre personne, donc ce sera formidable de l’avoir sur la grille cette semaine. »

