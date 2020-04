Verstappen vs coureurs australiens Supercars Esports · .

Max Verstappen a rejoint le peloton australien des Supercars pour la deuxième manche de son All Star Eseries aujourd’hui.

Le pilote de Red Bull affronte Scott McLaughlin, Shane van Gisbergen, Andre Heimgartner, Anton de Pasquale et bien d’autres. Ils organisent quatre courses sur iRacing au Circuit de Catalunya (version Moto GP) et à Silverstone.

Vous pouvez regarder la course via le flux de Verstappen ci-dessus. Trouvez d’autres flux de pilotes en course via le hub . Esports.

