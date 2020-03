Verstappen: Zandvoort sera très amusant

Le pilote néerlandais Max Verstappen a déclaré qu’il avait été positivement surpris par le nouveau circuit de Zandvoort après l’avoir testé mercredi, deux mois avant d’accueillir le premier Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas en 35 ans.

“J’ai vraiment apprécié ça”, a déclaré Verstappen après avoir effectué ses premiers tours de piste en F1, une Red Bull 2012, sur un circuit entièrement rénové.

“C’est encore mieux qu’avant, c’est très excitant, je pense que beaucoup de gens vont l’aimer.”

En tant que plus jeune vainqueur du Grand Prix et premier Néerlandais à triompher, Verstappen a attiré des dizaines de milliers de fans vêtus d’orange lors de courses en Belgique et en Autriche et a aidé Zandvoort à vendre ses 300 000 billets il y a des mois.

Dans l’espoir de reprendre définitivement une place sur le calendrier F1, Zandvoort a récemment achevé une révision de 15 millions d’euros de son circuit pittoresque mais obsolète dans les dunes à 25 kilomètres à l’ouest d’Amsterdam.

Ses nouvelles fonctionnalités les plus importantes sont deux courbes inclinées qui, selon Verstappen, donnent à la piste une sensation unique.

“Au troisième tour, il y a une banque massive, c’est vraiment cool. Lorsque vous entrez, c’est un angle mort, car vous êtes si bas dans la voiture », a-t-il déclaré. «Nous pouvons donc faire beaucoup de lignes par là.

«Le dernier virage est également assez encaissé. Lorsque nous entrerons avec les nouvelles voitures et le DRS ouvert, je pense que ce sera un bon défi et très amusant. »

Connu pour ses manœuvres de dépassement spectaculaires et peu orthodoxes, Verstappen a de nombreux fans néerlandais rêvant de tels mouvements à Zandvoort, malgré sa réputation de piste avec pratiquement aucune chance pour les pilotes de se croiser.

Mais il adopte une approche plus pragmatique.

“En tant qu’équipe, nous devons viser pour essayer d’être les premiers, donc nous n’avons pas besoin de dépasser”, a déclaré le joueur de 22 ans.

Bien que les espoirs de ses nombreux fans néerlandais puissent entraîner une pression supplémentaire pour exceller dans son Grand Prix à domicile, Verstappen ne s’attend pas à ressentir plus de stress.

“La pression sera la même que dans chaque Grand Prix”, a-t-il déclaré. «Oui, il y aura beaucoup de gens qui me soutiendront, mais à la fin de la journée, je ferai toujours de mon mieux à chaque course. Donc, cela ne change rien à la préparation de celui-ci. “

