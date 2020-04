«Vettel a la volonté, mais parfois ce n’est pas suffisant»

Date publiée: 7 avril 2020

Robert Kubica n’a «aucun doute» sur les compétences ou la mentalité de Sebastian Vettel, mais dit que ce n’est pas toujours suffisant dans une carrière de Formule 1.

L’avenir de Sebastian Vettel chez Ferrari et dans la Formule 1 en général a été l’un des principaux sujets de discussion avant la campagne 2020. Le contrat actuel du quadruple champion du monde doit expirer à la fin de celui-ci.

Que vous vouliez blâmer Vettel lui-même, les voitures qu’il a à sa disposition chez Ferrari, ou les deux, il n’est pas la force dominante qu’il était une fois de retour à l’époque de Red Bull.

Mais Kubica, qui a passé de nombreuses années à croiser le chemin de Vettel, pense qu’il a encore beaucoup à donner à la Formule 1.

Cependant, il estime que peu importe la qualité de Vettel, ou de toute autre personne, compte tenu de la domination de Lewis Hamilton et Mercedes au fil des ans.

“En tant que pilote, je pense qu’il n’y a aucun doute sur ses compétences et sa volonté”, a déclaré Kubica à Sky Italia.

«Mais parfois, la volonté ne suffit pas.

«Nous venons d’années de domination avec Mercedes et Lewis Hamilton. Je pense que si la saison avait commencé, nous serions là pour commenter à nouveau les victoires des Silver Arrows.

“Il ne sera facile pour personne de recommencer [once the 2020 campaign gets underway] mais il ne sera pas facile de battre le couple Mercedes-Hamilton et de réduire l’écart. “

Sky Italia a récemment dévoilé une histoire qui spéculait que Vettel ne s’était vu proposer qu’un nouvel accord d’un an pour rester chez Ferrari et que cela entraînerait une réduction de salaire assez importante.

Vettel, quant à lui, a déclaré qu’il était assez «détendu» à propos de sa situation contractuelle et que l’argent n’était pas nécessairement un facteur. Il est également ouvert à la course dans d’autres séries ou à un autre rôle dans le sport automobile.

