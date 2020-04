Vettel avait le niveau de professionnalisme de Schumacher

Date publiée: 8 avril 2020

L’ancien patron de BMW, Mario Theissen, a donné un aperçu de ce que c’était que de travailler avec Sebastian Vettel au début de la carrière de quadruple champion du monde.

Theissen était aux commandes lorsque Vettel a fait sa première incursion dans le summum du sport automobile, remplaçant Robert Kubica au Grand Prix des États-Unis 2007 après que le Polonais a été impliqué dans un grave accident au Canada.

Ce serait la seule et unique apparition de Vettel pour BMW Sauber alors qu’il était libéré à l’équipe junior de Red Bull, Toro Rosso, pour un siège à temps plein, mais Theissen a pu avoir une bonne idée du caractère de Vettel alors qu’il progressait au sein de l’équipe. le programme BMW.

«Aussi jeune qu’il était à l’époque, il était extrêmement mature. Il était clairement en avance sur les autres en termes de professionnalisme et de concentration », a déclaré Theissen au podcast Starting Grid.

«Il s’est préparé, a pratiqué d’autres sports et son programme de conditionnement physique était également au-dessus de tous les autres. Il ne s’intéressait à rien d’autre, il y a mis son cœur et son âme et c’était absolument impressionnant. “

Theissen et Vettel n’ont évidemment pas de relations de travail étroites comme jadis, mais Theissen doute que le caractère de Vettel ait beaucoup changé au fil des ans.

Le professionnalisme et le souci du détail de Vettel lors de la préparation lui ont rappelé les mêmes traits que Michael Schumacher.

Il a ajouté: “Je ne suis plus aussi proche de lui maintenant qu’avant.

“Mais le caractère d’une personne ne change pas. Je suis sûr que le professionnalisme avec lequel il aborde les gens n’a pas changé non plus.

“Il a une grande partie de ce que vous avez vu une génération auparavant dans Michael Schumacher.”

Theissen a également révélé que Vettel se lèverait très tôt avant le début des courses juniors et, lors des tests d’apparence, avait toujours un cahier avec lui.

“Pour que la prochaine fois qu’il fasse le tour de la piste, il savait exactement ce qu’il devait faire”, a déclaré Theissen.

