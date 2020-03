Vettel et Ricciardo font confiance à la FIA et à la F1 pour l’appel du Coronavirus · .

Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo ont défendu la Formule 1 et la décision de la FIA de poursuivre le Grand Prix d’Australie ce week-end.

Lewis Hamilton a déclaré que c’était “choquant” que la course se poursuive malgré le virus, qui a été officiellement déclaré “pandémie” par l’Organisation mondiale de la santé hier.

Vettel et Ricciardo, qui se sont joints à Hamilton pour la conférence de presse de la FIA d’aujourd’hui, ont déclaré qu’ils faisaient confiance au sport et que l’organe directeur prendrait la bonne décision quant à la poursuite de l’événement de ce week-end, dont l’entraînement devrait commencer demain.

Vettel a déclaré qu’il était «très difficile d’avoir un jugement équitable» sur la situation.

“Bien sûr, vous vous rendez compte que beaucoup de compétitions sportives, de grands événements sont reportés et annulés”, a-t-il déclaré. “Comme Lewis l’a dit, il est juste de se demander pourquoi vous êtes ici.

“Evidemment, nous devons faire confiance à la FIA et au FOM [and] prendre autant de précautions que possible. Mais je pense que la réponse que personne ne peut vous donner pour le moment est de savoir combien vous pouvez contrôler ce qui se passe. Donc, en fait, nous sommes ici, donc je pense que vous essayez de faire attention autant que possible. »

Vettel a déclaré que les conducteurs sont dans la position privilégiée de pouvoir contrôler dans quelle mesure ils entrent en contact avec d’autres personnes.

“Pour être parfaitement hétéro, nous sommes probablement dans une situation chanceuse, comme dans, évidemment, nous sommes exposés à des gens et ainsi de suite, mais je pense que nous pouvons largement contrôler notre propre situation. De toute évidence, dans la voiture, nous n’avons même pas de passager.

«Ce que je veux dire, c’est que je pense que vous essayez de contrôler la situation par vous-même le plus tôt possible. C’est égoïste, mais je pense que tout le monde à cet égard est égoïste. Vous voyez donc que certaines personnes sont plus détendues au sujet des poignées de main, d’autres moins, certaines en rient. Certains le prennent très au sérieux.

“Comme je l’ai déjà dit, je pense que c’est très difficile pour le moment de vraiment catégoriser et de dire que c’est super. Je ne sais pas si c’est sérieux ou pas sérieux, mais c’est pourquoi je pense que vous devez finalement vous remettre entre les mains des autres et leur faire confiance. Je pense que nous sommes tous descendus ici. Les vols n’ont pas été annulés, nous étions tous autorisés à voyager, nous avons donc fait confiance à ceux avec qui nous avons voyagé. »

Ricciardo, le seul pilote australien dans la course, s’est rangé du côté de Vettel sur la question. «Honnêtement, de mon côté, je dois faire confiance à la FIA.

“Et aussi, je pense, nous pouvons tous avoir des opinions, mais en fin de compte, je suis ici pour concourir et courir des voitures. Je ne suis pas vraiment plus que ça dans cette situation.

“Il y a des gens qui y consacrent plus de temps que moi, je suis juste en train de suivre les directives. Je suis venu ici en sachant que nous allions participer.

“Donc, pour être honnête, je ne veux pas dire égoïstement, mais je viens de baisser la tête et de me concentrer sur la course. Je me suis entraînée et préparée, recevant évidemment un tas d’e-mails avec des directives et ceci et cela. Mais honnêtement, je n’ai pas passé trop de temps à creuser les détails. Il y a certainement des gens autour de moi qui font ça.

«C’est difficile. Je sais que c’est réel, mais je pense que Seb a peut-être abordé, je ne sais pas qui sait vraiment, du moins dans cette salle, nous ne savons pas vraiment l’étendue ou la rapidité avec laquelle il peut se propager, son niveau . C’est un peu laissé aux autres pour l’instant. C’est donc mélangé. Mais le coureur en moi est heureux que je sois ici à coup sûr. “

