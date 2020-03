Vettel était le plus rapide de la journée avec la Ferrari SF1000 – Tests à Barcelone – Jour 5

La Scuderia Ferrari a mené une session pour la première fois dans cette pré-saison et cela a été fait par le pilote allemand Sebastian Vettel. Pendant ce temps, les problèmes ont été pour le sextuple champion Lewis Hamilton, dans une situation anormale pour l’équipe Mercedes.

Ferrari fait l’objet de critiques depuis quelques jours, même si aujourd’hui elle semble avoir tourné la pièce. Celles de Maranello ont été les plus rapides grâce au record de Sebastian Vettel, qui a arrêté le chronomètre à 1: 16.841 avec la pâte molle.

Cette fois, en fait, c’est le troisième temps le plus rapide jusqu’à présent cette pré-saison, précédé par 1: 15.732 par Valtteri Bottas et 1: 16.516 par Lewis Hamilton, tous deux établis vendredi dernier.

Ce même jour, Ferrari a dû monter une autre unité de puissance car elle ne pouvait pas résoudre les problèmes existants, mais aujourd’hui, il semble que ceux du «cheval rampant» et des «flèches d’argent» ont échangé leurs rôles. Cet après-midi, c’est Lewis Hamilton lui-même qui a interrompu prématurément sa séance d’entraînement en raison d’un problème de pression d’huile de la W11.

Bien que les comparaisons soient odieuses, elles sont également nécessaires. Jusqu’à présent, Ferrari faisait partie des trois équipes avec le moins de tours effectués, tandis que Mercedes était également en tête de ce classement. Aujourd’hui, les coureurs de Maranello cumulent 145 tours Vettel, la journée la plus active pour l’Allemand. Bottas, quant à lui, qui s’est rendu sur la piste le matin, a ajouté 47 tours et, Hamilton, seulement 14.

Entre les deux, moins de la moitié de la silhouette de Vettel. De plus, Bottas a terminé avec le septième meilleur temps et, l’actuel champion du monde, avec le plus lent de la journée. Bien que Mercedes ait un avantage évident sur les autres équipes, une bonne performance aujourd’hui pour les Italiens.

Ce panorama unique s’est également produit, par exemple, dans les conditions de la piste. Dès le matin, les coureurs ont commencé à rouler sur une piste mouillée, ce qui leur a permis de rouler sur les pistes, ce qui est inhabituel dans cette pré-saison. Lorsque la piste a séché, le vent a également joué un rôle de premier plan. Malgré cela, les records les plus rapides ont été atteints ce matin, la séance de l’après-midi étant largement consacrée à la simulation de la course par les pilotes.

Tout aussi surprenante est l’égalité existante dans les positions médianes du tableau. Jusqu’à quatre équipes pourraient commencer la saison en se battant pour les positions intermédiaires. C’est le cas d’AlphaTauri, qui réalise aujourd’hui le deuxième meilleur temps avec Pierre Gasly, à seulement trois dixièmes de Vettel.

Derrière Gasly a vu le drapeau à damier Lance Stroll, représentant Racing Point, qui affiche un rythme soutenu. En fait, les voitures roses sont devenues les grandes favorites après les poids lourds de la Coupe du monde, et elles n’ont pas chuté du «top 5» en cinq jours de tournage et d’essais.

Demain encore, sur le Circuit de Barcelona-Catalunya aura lieu le dernier jour d’entraînement de la pré-saison.

Voici les moments de la session:

S. Vettel

ALE

Ferrari / SF1000

C5

P. Gasly

FRA

AlphaTauri / AT01

C5

L. Promenade

CAN

Racing Point / RP20

C3

C5

L. Norris

GBR

McLaren / MCL35

6

7

C3

E. Ocon

FRA

Renault / R.S.20

9

K. Magnussen

DIN

Haas / VF-20

C2

11

D. Ricciardo

AUS

Renault / R.S.20

C3

A. Giovinazzi

ITA

Alfa Romeo / C39

13

