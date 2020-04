Vettel: «Forte chance» de conclure une nouvelle entente avant le début de la saison

Sebastian Vettel a indiqué qu’il pourrait avoir un nouvel accord avec Ferrari avant le début de la saison de Formule 1 après avoir été suspendu par la pandémie de COVID-19.

Le quadruple champion du monde est hors contrat fin 2020 mais tient à rester.

Ferrari a déclaré que Vettel reste son premier choix pour associer le jeune Monégasque Charles Leclerc, mais des rapports en Italie ont suggéré qu’ils voulaient une réponse d’ici la fin avril pour s’assurer que des remplaçants potentiels soient toujours disponibles.

“Je pense que l’un des éléments clés en ce moment pour tout le monde, que vous soyez sportif ou non, est de rester patient”, a déclaré Vettel aux journalistes lors d’une conférence téléphonique.

“Cela dépend évidemment quand nous aurons la première course et il y a de fortes chances que nous devions prendre une décision avant … car pour le moment il semble qu’il n’y aura pas de course avant juin ou même juillet.”

L’Allemand a été timide lorsqu’on lui a demandé si le prochain contrat ne serait que pour un an maintenant que les principaux changements aux règles de 2021 avaient été reportés à 2022.

«Je pense que quel que soit l’accord, je serai à l’aise avec moi et l’équipe. Donc, en termes de durée, je ne sais pas », a-t-il déclaré.

Cinq des sept équipes britanniques de F1 ont mis en disponibilité du personnel en réponse à la crise sanitaire, les chauffeurs bénéficiant d’une réduction de salaire temporaire.

“De toute évidence, nous ne savons pas encore à quoi ressemblera la saison et quand elle commencera et combien de courses nous aurons”, a déclaré Vettel.

«Mais j’ai toujours gardé toute décision que j’ai prise sur ce front avec l’équipe et moi-même et ce sera la même fois cette fois. Je ne suis pas en utilisant ce point … comme une sorte de polisseur d’image ou quelque chose comme ça. “

L’Allemand a déclaré que même si la saison était réduite à 10 courses contre 22 prévues, ce serait toujours un championnat valide.

“Une saison est une saison que ce soit ses 10, 15, 20 ou 25 courses”, a-t-il déclaré. «Vous devez toujours être celui qui est le plus cohérent.

«Évidemment, avec moins de courses, chaque course est plus importante, mais au final, le championnat sera toujours le championnat.

“Dix courses seraient encore beaucoup de choses à faire”.

