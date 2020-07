Vettel « heureux de n’avoir tourné qu’une seule fois » dans une course difficile · .

Sebastian Vettel a déclaré qu’il était heureux de n’avoir tourné qu’une seule fois lors du Grand Prix d’Autriche après avoir eu du mal à gérer sa Ferrari.

Il a terminé 10e après avoir tourné tôt dans la course au troisième virage tout en essayant de dépasser Carlos Sainz Jnr.

Annonces :

« Pour être honnête, je suis heureux de n’avoir tourné qu’une seule fois », a déclaré Vettel. « C’était très difficile. C’est devenu très serré. Je pense que Carlos, une des McLaren s’est retourné et j’étais juste sur le fil parce que je voulais être aussi proche que possible et j’ai perdu l’arrière.

«Mais pour être honnête, j’ai perdu l’arrière plusieurs fois aujourd’hui. Donc, comme je l’ai dit, je suis heureux que cela ne se soit produit qu’une seule fois. «

Au moment du spin de Vettel, Sainz courait derrière l’autre Ferrari de Charles Leclerc. Le coéquipier de Vettel a fini deuxième.

« Charles, je pense, essayait de défendre sa position et Carlos, dans la dernière seconde, s’est montré assez agressif pour s’aligner, je suppose, sur la ligne droite suivante », a expliqué Vettel.

« Et puis j’étais un peu enfermé. Je n’avais pas vraiment d’endroit où aller pour éviter le contact. J’ai essayé le trottoir autant que je le pouvais, j’ai verrouillé les arrières et je me suis retourné. Une fois, je me suis engagé à essayer de me rapprocher le plus possible de la prochaine grande ligne droite, puis soudain, je me suis retrouvé sans endroit où aller.

«Donc, c’était évidemment dommage que j’aie perdu la voiture là-bas parce que c’était assez cher. Mais je luttais généralement tout au long de la course avec le sentiment de voiture et la confiance au freinage, donc cela n’a probablement pas aidé à faire le jugement le plus précis avec le recul. «

Annonce | Devenez un partisan de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: