Vettel: Il y a des choses que je sais que je peux faire mieux

Sebastian Vettel a promis de tirer les leçons de l’année dernière – et peut-être des deux années précédentes – et de revenir plus fort lors de la saison des Championnats du monde de Formule 1 2020.

Après avoir terminé au cinquième rang décevant – 173 points derrière le champion Lewis Hamilton – la fierté de Vettel a été mise à mal. D’autant plus que son coéquipier junior quadruple champion de F1, Charles Leclerc, a terminé quatrième de sa première saison avec Ferrari et seulement son deuxième en F1.

Alors que le jeune Leclerc apportait un facteur «wow» à Ferrari avec sa vitesse, c’était un cas de «Oh, non!» à certaines des erreurs de Vettel.

«Il y a des choses que je peux faire mieux que je sais que je peux faire mieux. C’est la première chose que j’observe et que j’essaye évidemment d’améliorer », a expliqué Vettel. «C’est toujours dans les détails, les petits ajustements, rien de grand ou de majeur. Je n’ai pas besoin de conduire différemment, je sais conduire. “

C’est un refrain familier de Vettel, minimisant les erreurs lorsqu’il les commet, puis le mettant largement dans une expérience d’apprentissage.

Le pilote allemand a dit la même chose l’année dernière, et l’année précédente. Après avoir abandonné les leaders du championnat en 2017 et 2018, il a raté un cinquième titre mondial alors que Lewis Hamilton l’a dépassé pour remporter les deux.

Hamilton est sur la bonne voie pour égaler le record de F1 de Michael Schumacher avec sept titres. Lorsque Vettel a remporté son quatrième championnat des pilotes en 2013, Hamilton était coincé avec un seul titre et la plupart des observateurs ont donné des conseils à Vettel pour défier la marque de Schumacher.

Mais depuis qu’il a remporté 13 courses en 2013 – lorsque Hamilton a gagné une fois avec Mercedes – Vettel n’a remporté que 14 courses contre 62 pour Hamilton.

Le Grand Prix d’Australie lance la saison à Melbourne cette semaine.

Les offres de titre de Vettel ont été annulées par des erreurs inhabituelles pour un pilote de son expérience, en particulier parce qu’il n’était pas sous pression.

Un crash depuis la pole position à Singapour en 2017 et un shunt dans les barrières lors de la direction du GP d’Allemagne trempé de pluie en 2018.

Les erreurs se sont prolongées en 2019: filage sur la piste à Bahreïn et au GP de Ferrari à Monza, et collision avec le Red Bull de Max Verstappen au GP de Grande-Bretagne.

“Je suis assez honnête pour admettre que j’aurais dû faire un meilleur travail”, a déclaré Vettel. «Clairement, je me regarde d’abord, je traite tous les points dont je ressens le besoin.»

Vettel insiste pour s’efforcer d’apprendre, mais les mots répétés n’améliorent pas l’impression que Vettel s’est aggravé l’année dernière.

Il n’a même pas été en mesure de défier Hamilton et a été devancé par Leclerc, qui a excellé au cours d’une époustouflante mi-saison de huit podiums de 10 courses.

Gagner à Monza, Leclerc a défié sa jeunesse en tenant brillamment Hamilton pour donner à Ferrari sa première victoire depuis 2010 à son domicile spirituel.

“Ce fut probablement le plus beau jour de ma vie”, a-t-il déclaré.

Leclerc avait un meilleur bilan en qualifications et la seule course gagnée par Vettel – la course de nuit humide à Singapour – a suivi une décision stratégique qui a effectivement fait passer Leclerc de la première à la deuxième place. C’était une décision que Leclerc ne comprenait pas.

Cela a conduit à des divisions croissantes au sein de Ferrari, la directrice sportive Mattia Binotto ayant déjà du mal à affirmer son autorité.

Lors du Grand Prix de Russie à Sotchi, Vettel n’a pas laissé Leclerc le dépasser malgré un accord d’équipe. Vettel semblait se sentir lésé par le fait que Leclerc avait lui aussi renié en se qualifiant pour Monza.

Vettel, 32 ans, détenait le statut de n ° 1 grâce à son expérience. Pourtant, il était parfois évident que Leclerc conduisait beaucoup mieux.

La lutte pour le pouvoir entre un vétéran frustré et un jeune usurpateur doué a culminé avec un vilain crash au Grand Prix du Brésil en novembre, lorsque Leclerc est entré rapidement à l’intérieur pour dépasser Vettel, qui a tenté de reprendre sa position en bougeant le flanc de son coéquipier.

Les roues se sont touchées et crevées, faisant sortir les deux voitures. Des voitures écrasées et des egos meurtriers ont poussé chaque conducteur à crier “Qu’est-ce qui se passe?” sur la radio de l’équipe.

Deux Ferrari ne parvenant pas à terminer la même course ont contrarié la hiérarchie de la célèbre équipe italienne. Cela a conduit à des excuses des deux pilotes – à l’équipe, pas à l’autre – et Binotto assurant que cela ne se reproduirait plus.

Il s’agit de la dernière année du contrat existant de Vettel avec Ferrari et le défi d’un Leclerc encore plus affamé pourrait être encore plus fort, étant donné qu’il aura le même statut.

“Je pense qu’il a déjà prouvé qu’il était prêt”, a déclaré Binotto, ajoutant que les ordres des équipes ne pouvaient être utilisés que dans les bonnes circonstances. «Je pense qu’il est juste qu’ils soient au même niveau pour commencer la saison 2020. Je pense qu’ils savent aussi que l’équipe a la première priorité. »

Même si Vettel bat le Leclerc de 22 ans, il reste encore à attraper Hamilton. Cela promet d’être une année décisive pour Vettel, qui devra probablement ajouter quelques victoires de plus à son total de 53 en carrière s’il veut un nouveau contrat avec l’équipe.

