Vettel: les fluctuations d’opinion sont comme la bourse

La nature de la couverture médiatique en 2020 voit les opinions des pilotes de Formule 1 osciller entre chaud et froid d’une manière qu’ils n’auraient tout simplement pas eu il y a 15 ans, explique Sebastian Vettel de Ferrari.

Pilote qui a mérité sa part d’éloges et de critiques au fil des ans, Vettel estime que ces derniers temps, les oscillations entre les deux sont devenues plus fréquentes en raison de la façon dont le sport est couvert.

“Les questions changent chaque jour, elles changent après chaque résultat”, a-t-il déclaré à Autosport. «À cet égard, j’ai l’impression que c’est beaucoup plus de courte durée de nos jours.

«Si vous avez une mauvaise journée, les choses sont un désastre pour les prochaines semaines. Si vous passez une bonne journée, vous êtes le meilleur pour les prochaines semaines. »

«Ça a toujours été comme ça en quelque sorte, mais juste la vitesse du changement a [increased]. “

“Mais c’est probablement quelque chose que la F1 ne connaît pas seulement, c’est probablement quelque chose que le monde entier expérimente.

“Je ne suis pas du tout un gars de la finance, mais il suffit de suivre le marché de la finance, le marché boursier pendant une journée et ça monte et descend.

«Si vous adoptiez le même comportement il y a 15 ans, les gens paniqueraient, et maintenant il est tout à fait normal d’avoir 2% de plus et 3% de moins. Il y a 20 ans, 3 pour cent de plus était comme: «Nous avons un problème ici, nous devons…», vous savez [stop]. “

Au moins au cours de la dernière année, bon nombre des fluctuations de sentiment pour Vettel peuvent être attribuées à sa rivalité avec son coéquipier Charles Leclerc, mais le quadruple champion du monde maintient qu’il est plus soucieux d’aider son équipe que de battre le Monégasque.

«Ce n’est pas si important si j’ai plus ou moins cinq points [than Leclerc],” il a dit. «L’important, c’est que nous allons dans la bonne direction en équipe.

“Ensuite, cinq points vers le haut ou vers le bas, c’est sûr pour le moment, mais ce que tout notre objectif est ici, c’est de s’assurer que Ferrari revienne au sommet.”

