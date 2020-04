Vettel: Les médias sont beaucoup plus volatils maintenant qu’auparavant

Date publiée: 14 avril 2020

Sebastian Vettel estime que les médias sont beaucoup plus volatils maintenant que par le passé, affirmant que les perceptions changent très rapidement.

Vettel, quadruple champion du monde et toujours présent sur la grille de Formule 1 depuis 2007, a certainement eu beaucoup d’expérience en matière de traitement différent qu’un pilote de superstar comme lui peut recevoir au cours de sa carrière.

Mais le pilote Ferrari pense que le changement de presse dans l’opinion et la position beaucoup plus rapidement de nos jours par rapport aux années précédentes.

“Les questions changent chaque jour, elles changent après chaque résultat”, a déclaré Vettel à Autosport.

«À cet égard, j’ai l’impression que c’est beaucoup plus de courte durée de nos jours. Si vous avez une mauvaise journée, les choses sont un désastre pour les prochaines semaines.

«Si vous passez une bonne journée, vous êtes le meilleur pour les prochaines semaines.

«Cela a toujours été comme ça d’une certaine manière, mais la vitesse du changement a changé.

“Mais c’est probablement quelque chose que la F1 ne connaît pas seulement, c’est probablement quelque chose que le monde entier expérimente.

“Je ne suis pas du tout un gars de la finance, mais il suffit de suivre le marché de la finance, le marché boursier pendant une journée et ça monte et descend.

«Si vous adoptiez le même comportement il y a 15 ans, les gens paniqueraient.

«Et maintenant, il est tout à fait normal d’avoir 2 pour cent de plus et 3 pour cent de moins. Il y a 20 ans, 3 pour cent de plus était comme: «Nous avons un problème ici, nous devons…», vous savez [stop]. “

