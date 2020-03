Vettel: ” Nous savons qu’Albert Park va être cahoteux ”

Une nouvelle saison commence et le pilote allemand Sebastian Vettel est prêt à relever un nouveau défi, laissant derrière lui une année 2019 morose. Il a déjà les yeux rivés sur Melbourne et le circuit met en avant les ondulations, qui marquent toujours un défi technique.

Voici ses déclarations dans le précédent rapport de la Scuderia Ferrari:

Sebastian Vettel – Voiture # 5

Résultats du GP d’Australie 2019: grille de départ: 3e – course: 4e

“Melbourne est dit et trois choses me viennent à l’esprit: le soleil, une atmosphère animée et des ondulations. Soleil, parce que le temps est généralement agréable lorsque nous y courons. L’atmosphère animée parce que cette ville est pleine de vie, donc c’est un plaisir de commencer la saison ici et les ondulations parce que chaque année, nous savons que le parc Albert va être cahoteux.

En fait, cette fonctionnalité fait de cette piste un véritable défi technique et c’est probablement pourquoi les coureurs l’aiment tellement. La première course de la saison est toujours spéciale et je pense que cela nous donnera une meilleure idée que ce que nous avions lors des tests de la hiérarchie entre les équipes. ”

.