Vettel: une astuce de direction Mercedes comme courir avec des tongs

Sebastian Vettel de Ferrari a donné son avis sur la nouvelle direction à deux axes (DAS) de Mercedes, suggérant que ce doit être un sentiment “bizarre” pour un pilote de Formule 1.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait après que les Silver Arrows aient fait ses débuts le système le deuxième jour du premier test à Barcelone, Vettel a admis qu’il était intrigué par les images de Lewis Hamilton déplaçant son volant vers l’avant et vers l’arrière pour régler l’angle de pincement de ses roues avant.

“Je l’ai vu et nous en avons parlé au déjeuner”, a-t-il déclaré. «Cela semble évidemment intéressant.

“Je suppose que le fait qu’ils fonctionnent avec cela signifie que c’est légal. Je ne sais pas si ça marche. J’imagine qu’il y a beaucoup de travail pour l’amener sur la piste et ce n’est probablement pas aussi facile qu’il y paraît pour le pilote de travailler avec.

“Nous verrons, c’est sûr que c’était une nouveauté à voir.”

Après avoir raté sa première course dans la voiture jeudi après avoir raté le premier jour des tests avec une maladie, Vettel a indiqué qu’il était sceptique quant à savoir si l’innovation de Mercedes offrait un avantage significatif.

«Je pense que cela dépend beaucoup plus de ce que vous avez autour de vous – donc la voiture dans laquelle vous êtes assis, la voiture que vous avez autour de ça.

“Je ne pense pas que cela vous donnera – je ne sais pas, je sous-estime peut-être – mais je ne pense pas que ce soit le ticket pour gagner. Je pense qu’il y a beaucoup plus d’éléments pour construire une voiture compétitive.

“Mais c’est sûr que c’est une innovation et nous verrons si c’est quelque chose que tout le monde doit reprendre ou non.”

Non familier avec les innovations révolutionnaires lui-même, Vettel a bénéficié du diffuseur soufflé par Adrian Newey pendant son séjour chez Red Bull, mais pense que la nature du mécanisme DAS le rend particulièrement déconcertant pour le conducteur.

“Je pense que c’est assez bizarre, quand vous avez la sensation tout d’un coup, vous pourriez avoir la roue dans la main”, a-t-il déclaré.

«Je pourrais juste imaginer que ça fait bizarre. Mais si c’est plus rapide et qu’il n’y a aucun souci, vous optez pour l’option plus rapide.

«Imaginez que vous avez l’habitude de courir et que vous enfiliez vos chaussures de course, puis quelqu’un vous demande de courir avec vos tongs.

«Vous pouvez également le faire, mais c’est tout simplement très différent.

“Ce n’est pas tout à fait aussi extrême, mais c’est juste que vous ajoutez quelque chose de complètement nouveau et qui semble probablement étrange et bizarre au début, mais évidemment, si cela vous donne un avantage, vous donne un avantage, vous pouvez remplir la tâche et vous avez le la capacité de le faire et avec suffisamment de pratique, alors pourquoi pas? “

