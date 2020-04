La

Six pilotes de Formule 1, dirigés par Charles Leclerc de Ferrari, participeront à une nouvelle série eSports pour lever des fonds pour la lutte contre COVID-19.

La série, intitulée Race for the World, a été annoncée hier sur Twitter de Leclerc, et se déroulera pendant trois nuits au cours des sept prochains jours, avec les courses diffusées sur Twitch.

