Vijay Mallya ‘félicite’ Lawrence Stroll pour l’accord avec Aston Martin

Date publiée: 2 février 2020

L’ancien propriétaire de Racing Point, Vijay Mallya, a déclaré qu’il avait «félicité» son ami Lawrence Stroll pour avoir conclu l’accord Aston Martin.

Mallya a possédé l’équipe alors connue sous le nom de Force India de 2008 à 2018 lorsque l’équipe a rencontré des problèmes financiers, ouvrant la voie au consortium de Stroll pour acheter l’équipe et la renommer en Racing Point.

La tenue subira un autre changement de nom pour 2021, mais après que Stroll ait acheté une participation dans le constructeur automobile britannique Aston Martin, qui verra Racing Point devenir l’équipe Aston Martin Formula One.

Et Mallya se dit «ravi» pour Stroll et l’équipe et l’a déjà «félicité» pour l’accord.

“Je suis ravi pour Lawrence et je suis ravi pour l’équipe”, a déclaré Mallya à Autosport.

«En fin de compte, devenir une équipe d’entreprise a toujours été un rêve.

«Lawrence et moi sommes amis, et en fait je l’ai félicité ce matin pour la nouvelle. Il est un investisseur très astucieux, et ses antécédents le prouvent.

«Si vous regardez le cours de l’action d’Aston Martin aujourd’hui, il a manifestement conclu un accord amoureux.

«Sous sa présidence et avec la nouvelle gamme de modèles qu’Aston prévoit, il n’y a qu’une seule voie à suivre, et c’est le nord.

«Pour Racing Point, il est absolument fabuleux de devenir une équipe d’usine avec le soutien d’une grande marque britannique comme Aston, avec tout son héritage.

“Aston a de nombreux adeptes, et ils deviendront tous également des adeptes de Racing Point.”

Mallya a confirmé qu’il avait eu des discussions infructueuses avec Aston Martin en 2015.

«Nous avons eu des conversations avec Aston il y a cinq ans, non pas pour devenir une équipe d’usine, mais pour que Aston devienne le sponsor principal et nous apporte un soutien technique», a-t-il expliqué.

«Je ne sais pas quel est l’accord avec Red Bull, mais je ne pense pas qu’Aston ait une contribution technique. Red Bull a le génie Adrian Newey, donc je ne pense pas qu’ils aient besoin de quelqu’un d’autre! “

Mallya a visité Racing Point au GP d’Angleterre l’année dernière, mais il dit que ses 10 années de possession d’équipe lui ont suffi, donc il ne le manque pas.

“J’ai passé 10 années complètes en F1”, a-t-il déclaré.

«J’ai apprécié chaque instant de ces 10 années, et maintenant il est temps de faire autre chose.

«Je l’ai soigné pendant 10 ans, j’ai livré deux résultats de quatrième au championnat des constructeurs, dont je suis très fier.

“L’équipe est toujours dans mon ADN, et je suis absolument ravi pour l’équipe.

“Je crois que la voiture pour 2020 a fait de grands progrès et je suis impatient de commencer la saison.”

