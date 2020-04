Vous annulez la saison F1 2020? Ecclestone et Mosley se sont trompés · .

Pendant plus de 30 ans, ils ont présidé la Formule en boucle. Ainsi, après que l’ancien tsar de F1 F1 Bernie Ecclestone ait suggéré à des médias réputés tels que . et la BBC que la saison 2020 F1 soit annulée, pour beaucoup, c’était simplement une question de temps avant que des commentaires similaires ne soient entendus de l’ancien président de la FIA, Max Mosley.

Il était l’ami d’Ecclestone depuis la fin des années 70 et a négocié pour lui l’accord Concorde original de 1981. Ce faisant, ils ont entraîné un sport autrefois amateur sur la scène professionnelle.

L’étape suivante consistait à obtenir les clés du dernier étage du palais présidentiel de la FIA à Paris, obtenu en 1993 après que Mosley avait passé deux ans à la tête de l’instance dirigeante du sport automobile, la FISA. Une fois solidement installés dans le bâtiment dominant la place de la Concorde, ils ont conçu la vente des droits commerciaux de la F1, Ecclestone en étant le bénéficiaire.

Comment l’accord original de 10 ans s’est transformé en 113 ans au même prix est un conte pour un autre jour; il suffit de dire qu’Ecclestone a payé 313 millions de dollars pour une transaction estimée à au moins 10 fois celle-ci, même au niveau de 1998. Les droits ont été diversement transférés à des valeurs toujours croissantes – la dernière fois à une évaluation d’entreprise de 8 milliards de dollars – Ecclestone restant à chaque fois en contrôle de ce qu’il considérait comme son fief personnel.

Ricard devrait commencer la saison, mais il semble peu probable que ce soit jusqu’en 2017, lorsque Liberty Media a acquis le contrôle de CVC Capital Partners. Ecclestone a été “lancé à l’étage avec un titre fantaisiste” sans cérémonie, car il a qualifié sa “promotion” de président émérite, une sorte de fonction “ne nous appelez pas, nous vous appellerons”. Les appels, bien sûr, ne sont jamais venus, et donc Ecclestone a apparemment raison d’agir malicieusement à l’occasion, ses tirs au pot visaient généralement carrément Liberty.

Comme prévu, Mosley, qui a choisi de quitter la FIA en 2009 lorsque son mandat a expiré après des confrontations sur sa vie privée et avec des équipes, a rejoint cette semaine le chœur, déclarant à la Deutsche Presse-Agentur que la F1 devrait annuler la saison 2020. “L’attente risque d’aggraver les choses sans certitude de gain”, a-t-il déclaré. “Il n’y a aucune garantie que la course puisse recommencer en juillet, en effet, cela semble de plus en plus improbable.”

Bien qu’il soit trop facile pour les (multi) millionnaires – en particulier ceux qui ont conclu la vente des droits commerciaux de F1 en premier lieu – de faire de tels appels, est-il possible pour F1 de simplement fermer ses portes jusqu’à la saison prochaine? Ecclestone et Mosley réalisent sûrement qu’il s’agit d’une entreprise mondiale générant un chiffre d’affaires combiné de 4 milliards de dollars et employant directement plus de 10 000 personnes (et de nombreux multiples de ce chiffre indirectement).

La paire, ex-propriétaires d’équipes de F1 avant de se concentrer sur la gestion du sport, comprend parfaitement que les équipes de F1 tirent des revenus de deux sources principales, à savoir les sponsors et les revenus dits FOM, à savoir les revenus générés par le titulaire des droits commerciaux via les frais du promoteur de course , Revenus de droits TV et accueil / marketing. Les sponsors paient pour l’exposition et l’association, que ce soit au bord de la piste ou à la télévision.

Ainsi, il s’ensuit qu’aucune course n’égale aucun revenu pour les équipes, dont les frais généraux s’élèvent en moyenne à des centaines de millions (dans n’importe quelle devise) par an. Pour chaque tête de piste, il peut y avoir en moyenne 10 employés de retour à la base, chacun avec des bouches à nourrir et des hypothèques à entretenir. Ecclestone et Mosley ont des millions (voire des milliards) de raisons de ne pas s’inquiéter de leurs prochains repas, mais pour beaucoup de ceux qui travaillent en F1, leur revenu mensuel sera vital.

De même, le sport doit retourner à l’action, notamment pour ses légions de fans et pour le bien des nombreuses entreprises qui fournissent au sport des produits allant de la nourriture et des boissons aux logiciels, composants et produits commerciaux.

Pour le meilleur ou pour le pire, la F1 est cotée au NASDAQ comme un résultat indirect de cet accord de droits commerciaux original qui, tout comme Mosley peut affirmer que c’était une décision du conseil de la FIA, a eu lieu sous sa surveillance et a vu son ami proche de nombreuses années en bénéficier énormément . Ainsi, Liberty a une obligation fiduciaire de veiller à ce que les intérêts des actionnaires soient mieux servis, ce qui ne serait certainement pas le cas si F1 était mis sur la glace, comme il le suggère.

Todt a succédé à Mosley en charge de la FIA. Enfin, le commentaire de Mosley selon lequel la F1 devrait utiliser le hiatus forcé «pour lui donner une assise financière beaucoup plus solide pour l’avenir» semble quelque peu grossier étant donné que l’accord sur les droits a privé les équipes d’une grande partie des revenus de la F1 en la première place. Avant la conclusion de l’accord, ils se partageaient 80%, qui sont tombés à 23% avant de passer progressivement à un ruban inférieur à 70%, notamment sous la direction de l’actuel président de la FIA, Jean Todt.

Le fait est que la F1 est autant une activité de consommation mondiale que toute autre entreprise mondiale, et si Mosley et Ecclestone suggéraient que d’autres industries fermaient leurs portes pour le reste de cette année, ils seraient à juste titre ridiculisés, notamment par des légions de les travailleurs et leurs personnes à charge, dont beaucoup sont confrontés à l’incertitude. Une telle suggestion serait-elle prise au sérieux si Ecclestone et Mosley n’avaient pas une fois dirigé la F1?

Interrogé par la DPA sur les conseils qu’il pourrait donner à son successeur, Mosley a déclaré qu’il était «déconnecté de la F1» et n’avait aucune «connaissance interne». D’après sa réponse, il n’est pas clair si Mosley faisait référence à lui-même ou à Todt. Mais cela ne pouvait certainement pas être appliqué à Todt, compte tenu de ses efforts pour restructurer la F1 à la suite de la pandémie et la préparer à un retour dans les meilleurs délais.

