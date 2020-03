«Vous pouvez voir sur nos visages que nous sommes plus heureux avec RS20»

Date publiée: 27 mars 2020

Daniel Ricciardo dit qu’il suffit de regarder son visage alors que les tests de pré-saison touchent à sa fin pour savoir qu’il était beaucoup plus heureux avec la F1 2020 de Renault.

L’Aussie a rejoint Renault avant le championnat de l’an dernier, mais la saison n’a pas produit les résultats souhaités ni par Ricciardo ni par l’équipe.

Il semblait qu’à chaque pas en avant, l’équipe en reprenait un à la course suivante.

Le meilleur résultat de Ricciardo cette saison était une quatrième place au Grand Prix d’Italie.

La course suivante, il a été disqualifié de la qualification pour avoir dépassé la limite de puissance MGU-K au cours du premier trimestre.

Sa course n’a pas bien commencé non plus car il a pris contact avec George Russell au virage 1 dans le premier tour et a terminé à la 14e place.

Ricciardo et Renault ont admis que 2019 n’était pas ce à quoi ils s’attendaient.

Cette année, cependant, l’ancien pilote de Red Bull se sent un peu plus confiant quant à ses chances.

Ricciardo, faisant équipe avec un nouveau partenaire à Esteban Ocon pour 2020, était beaucoup plus heureux avec le RS20 après les six jours de tests de pré-saison.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la voiture était une avancée par rapport à son prédécesseur, il a répondu: «Oui, je le pense.

«Je pense que le test s’est bien terminé pour nous.

“Le troisième jour de la deuxième semaine était beaucoup plus prometteur et mes commentaires et ceux d’Esteban, vous pouviez voir notre expression lorsque nous sommes sortis de la voiture, il était certainement beaucoup plus optimiste, ce qui était encourageant.

«Je repense à l’année dernière, à l’ensemble du montage et à tout.

“Je regardais des bordures auparavant et je ne sais pas, je peux juste me voir de l’extérieur et je me dis” ouais, je suis beaucoup plus à l’aise dans cette voiture maintenant “, donc j’ai hâte pour voir ce que je peux faire. “

Ricciardo a terminé neuvième du championnat de l’année dernière avec 54 points tandis que Renault a perdu le meilleur du reste contre McLaren.

