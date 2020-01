Wayne Taylor efface le champ de Daytona 24 sans ses fils

Wayne Taylor a élevé deux fils pour devenir des conducteurs de voitures de sport de classe mondiale, mais dans le plus grand événement de course d’endurance en Amérique du Nord, le récent nester vide a prouvé qu’il était toujours l’homme en charge.

Wayne Taylor Racing a remporté la prestigieuse Rolex 24 à Daytona dimanche pour la deuxième année consécutive, la troisième fois en quatre saisons et la quatrième fois au total, et a évolué en deux victoires Rolex du record de six victoires de Chip Ganassi.

C’était la première victoire pour le propriétaire de l’équipe sans Taylor au volant et il a attrapé sa tête pour célébrer, a claqué la tribune des stands, puis a serré sa gamme de pilotes all-star.

Cette équipe de Wayne Taylor Racing est venue sans aucun des fils Taylor. Jordan, le plus jeune, a quitté l’équipe cette année pour devenir pilote d’usine pour Corvette Racing tandis que Ricky en est à sa troisième saison au volant d’une Acura pour le Team Penske.

Taylor avait réalisé son rêve en plaçant ses deux garçons dans des manèges prestigieux et correctement financés. Mais cet objectif de vie l’a forcé à reconstruire son programme de voitures de sport sans aucun de ses fils.

“Je me sens vraiment heureux parce que la plupart des gens disent que cette équipe n’existe que grâce à mes enfants”, a déclaré Wayne Taylor. «Lorsque nous avons commencé, nous avons toujours pensé que nous les ferions conduire pour nous à un moment donné et essayer de leur enseigner. Quand on leur a offert ces autres disques avec Penske et Chevrolet, j’étais le gars le plus heureux du monde, enfin ils peuvent s’en aller.

“Tout le monde disait” Est-ce que l’équipe va fermer? ´ Eh bien, pourquoi devrions-nous fermer? Nous avons un grand groupe de personnes qui travaillent avec nous. Nous devons prendre soin d’eux. Avant, je pouvais dire que nous avions gagné à cause de mes enfants, eh bien, maintenant ce n’est pas vrai parce que nous avons gagné sans eux. Donc, l’équipe est vraiment géniale. “

Pour la première sortie, il a réuni une gamme de gagnants Rolex. Taylor a fait appel au quintuple champion IndyCar Scott Dixon et Kamui Kobayashi, l’un des meilleurs coureurs de voitures de sport au monde. Ils ont rejoint Ryan Briscoe et Renger van der Zande, les pilotes à plein temps de la Cadillac DPi n ° 10.

“Cette équipe, les pilotes, quand ils entrent dans notre petite équipe, ils sont tellement concentrés et tellement passionnés par la victoire et heureusement, nous sommes vraiment de mauvais perdants”, a déclaré Taylor.

Les références du conducteur de la Cadillac ont donné à Taylor une «voiture vedette», mais son équipe a été éclipsée par les autres équipes, les débuts Rolex du champion en titre de NASCAR Kyle Busch et la dissolution finale douce-amère de l’équipe familiale.

Son équipe était si bonne dans la course à deux reprises 24 heures sur 24 qu’elle a ignoré chaque petite erreur – même lorsque Briscoe a traversé un feu rouge sur la voie des stands pour obtenir une pénalité qui l’a fait tomber de la tête d’un tour vers le bas – dans un abattage total de la classe prototype.

“La Cadillac était tout simplement à plat dès le départ”, a déclaré Dixon. «Nous avons eu beaucoup de problèmes en cours de route, mais je pense que c’est ce qui l’a rendu si bon. Revenir et descendre un tour et récupérer le tour – vient d’avoir la vitesse brute. Vous ne pouvez pas vous tromper avec la fiabilité et les performances et comment nous avons couru. C’était incroyable. “

Kobayashi, autrefois pilote de Formule 1 et membre de l’équipe gagnante de Taylor l’année dernière, a été spectaculaire et le pilote japonais a clôturé les trois dernières heures pour battre le No 77 Mazda Team Joest de plus d’une minute. La Cadillac était la seule voiture dans le tour de tête pour de longs tronçons de course.

Jordan Taylor, qui a terminé quatrième de la catégorie GT Le Mans, ne se souvenait même pas de la dernière fois qu’une voiture Wayne Taylor Racing avait remporté une course sans Taylor dans le cockpit. Il a d’abord deviné 2004, puis a modifié sa réponse en 2008.

“Je pense que depuis 2013, nous n’avons passé qu’un an sans terminer sur le podium”, a déclaré Jordan Taylor, faisant référence à son ancienne équipe comme s’il conduisait toujours pour eux. “C’est une équipe incroyable, une victoire incroyable, beaucoup de bons gars dans l’équipe qui sont comme une famille.”

Ricky Taylor a regardé stoïquement depuis les stands de Penske et a déclaré ensuite: «Je ne pouvais pas montrer trop d’excitation dans nos stands, mais très heureux pour mon père et toute l’équipe. Ils le méritaient vraiment, ils étaient dominants. »

La course a enregistré un record de 833 tours, battant la marque des 808 établie il y a deux saisons. Taylor a maintenant deux victoires en tant que pilote – une lorsqu’il a conduit pour Wayne Taylor Racing – et quatre en tant que propriétaire de l’équipe.

