Webber: Lewis est plus complet que Michael

L’ancien pilote de Red Bull, Williams et Jaguar Mark Webber a félicité Lewis Hamilton, déclarant que le quadruple champion du monde est un pilote «plus complet» que le septuple champion Michael Schumacher.

Ayant déjà battu le record de pole positions de Schumacher, Hamilton entre dans la saison de Formule 1 2020 en cherchant également à battre son total de victoires en course et à le faire correspondre pour les championnats des pilotes.

Cependant, dans l’état actuel des choses, Webber pense qu’il n’y a «aucun doute» que Hamilton est une légende du sport, et peut-être même déjà en avance sur le légendaire Allemand en termes de course pure.

“Je pense qu’il est plus complet que Michael”, a déclaré Webber à speedcafe.com.

«Je pense qu’il a obtenu ces résultats d’une manière exécutée techniquement plus propre, juste par le biais de combats au volant et sans réelle supercherie dans ses contrats avec les autres pilotes.

«Je pense qu’il est certainement là-haut. Je veux dire, évidemment Alain Prost, où allez-vous avec le [Niki] Laudas, le [Jackie] Stewarts, ou [Ayrton] Senna?

“Il est clair que Michael est absolument là-dedans, il a tous les records en termes de championnats et de victoires en course, mais je suis confiant que Lewis peut leur donner un coup de fouet.”

Marquant le partenariat de Hamilton avec Mercedes comme une «proposition effrayante» avant l’ouverture de la saison ce week-end à Melbourne, Webber a fait l’éloge du Britannique de 35 ans, avec qui il a concouru pour le championnat des pilotes 2010, bien qu’il ait finalement été remporté par Sebastian Vettel.

«Sur la piste, il est Nadal et Federer. Il exécute simplement, et il le fait d’une manière très, très clinique.

“Il ne va pas souvent aux stewards; À quand remonte la dernière fois qu’il a fini de rouler dans la voie des stands?

“Il a tellement de gestion de l’esprit et de sang-froid – [he’s an] extraordinaire, talent extraordinaire maintenant, et il continue de se réinventer, donc [he] mérite tout. “

