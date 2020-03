WEC 1000 Miles de Sebring annulé

Le dernier événement de course majeur à être éliminé, au milieu de la pandémie mondiale de COVID-19, est la course du Championnat du monde d’endurance (WEC) à Sebring prévue pour le 20 mars, alors que le monde sportif prend des mesures sans précédent pour contenir le coronavirus.

Le WEC a publié la déclaration suivante:

Suite à l’annonce faite par le président Trump à 21 heures (HNE) le 11 mars d’une large suspension des voyages des citoyens non américains de l’Europe aux États-Unis, la direction du WEC a examiné la viabilité de l’organisation de la course Sebring 1000 Miles prévue qui se tiendra à Sebring le 20 mars.

Après un examen attentif de la situation, il a été décidé que la course WEC serait annulée.

Compte tenu du grand nombre de pilotes, de membres d’équipes et d’officiels qui sont toujours en Europe et qui devaient se rendre aux États-Unis dans les prochains jours, il ne serait ni possible ni approprié d’organiser la course en leur absence. La décision d’annuler a été communiquée et acceptée par John Doonan, président de l’IMSA tard dans la soirée du 11 mars.

Gerard Neveu, PDG de WEC, a déclaré: «Cette décision n’a pas été prise à la légère. Nos équipes et nos officiels accordent une grande valeur à la course à Sebring devant ses fans enthousiastes et compétents. Bien que cette annulation nous ait été imposée en raison des restrictions de voyage entre l’Europe et les États-Unis, le WEC reste engagé à tout moment pour la santé et le bien-être de ses équipes, officiels et fans de course. De plus, la qualité de chaque aspect d’une épreuve de course WEC est au cœur de tout ce que nous faisons et ne sera jamais compromise. »

En plus de l’annulation de la course, le test de Sebring du WEC prévu les 14 et 15 mars n’aura plus lieu. Avec toutes les voitures de course et les équipements déjà situés dans le paddock de Sebring, le WEC se concentrera désormais sur la gestion d’un retour ordonné en Europe.

Les autres événements majeurs du sport automobile affectés par la mise à jour du coronavirus sont:

Formule 1: Grand Prix de Bahreïn le 22 mars, pas de spectateurs.

Formule 1: Grand Prix de Chine à Shanghai le 19 avril reporté.

Formule E: Sanya E-Prix au Japon le 21 mars annulée.

Formule E: E-Prix de Rome le 4 avril reporté.

Formule E: E-Prix de Jakarta du 6 juin annulé.

Le Grand Prix du Qatar à Doha le 8 mars a été annulé.

Le Grand Prix de Thaïlande à Buriram le 22 mars reporté au 4 octobre.

Le Grand Prix d’Aragon en Espagne est passé du 4 octobre au 27 septembre.

Le Grand Prix des Amériques à Austin, Texas, le 5 avril, a été reporté au 15 novembre.

Le Grand Prix d’Argentine à Termas de Rio Hondo le 19 avril reporté au 22 novembre.

Le Grand Prix de Valence en Espagne le 15 novembre est passé au 29 novembre.

.