Weekend Racing Wrap: l’étrange victoire d’Ogier au Rallye du Mexique

Dans ce qui sera probablement la dernière épreuve internationale de sport automobile de l’ère pré-COVID-19, le pilote à six reprises Champion du Monde des Rallyes Sébastien Ogier et le navigateur Julian Ingrazia ont remporté leur première victoire en WRC en tant qu’équipage Toyota au Rallye du Mexique.

Le rallye a été raccourci de trois étapes dimanche matin afin de permettre aux équipes de vaincre les arrêts de voyage dus au Coronavirus.

Ogier était de retour à son ancien moi dominant alors qu’il livrait une performance sismique pour prendre la tête du championnat et égaler Sébastien Loeb en tant que vainqueur à six reprises au Mexique – il a battu le champion du monde en titre, Hyundai de Tan Tanak, de 27,8 secondes, tandis que Tanak s’est battu. un pilote Ford plus impressionnant Teemu Suninen.

Sébastien Ogier a déclaré à propos de sa victoire: «Ce fut une étrange victoire pour moi ce week-end… Je ne voulais pas courir mais j’étais convaincu de le faire et j’ai fait mon travail. “Mais pour moi, la protection de la vie humaine doit passer en premier et j’espère que nous n’avons fait aucun mal ici à nos amis ici au Mexique.”

Le Rallye d’Argentine étant déjà reporté, le sport automobile international met désormais fin à une interruption conforme aux restrictions mondiales dans le but de freiner la propagation du Coronavirus pour une durée indéterminée – en savoir plus sur la façon dont l’arrêt affecte également toutes les courses ici.

Il ne s’est rien passé d’autre sur ce qui allait être un week-end très chargé de sport automobile mondial.

Ogier a résumé le sentiment général sur Twitter:

Cette victoire semble complètement différente des autres, car ce rallye n’aurait pas dû avoir lieu! La protection de la vie humaine doit passer avant tout autre intérêt – bien sûr aussi avant la course! Si nous mettons les fans ici en danger, cette victoire n’a aucune valeur. # RallyMexico pic.twitter.com/TI7G3n0RYP

– Sébastien Ogier (@SebOgier) 15 mars 2020

