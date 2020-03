Westacott: la confusion du Grand Prix d’Australie a été une tempête parfaite

La confusion entourant l’annulation de dernière minute du Grand Prix d’Australie était due à une combinaison complexe de facteurs, explique le chef de la Australian Grand Prix Corporation, Andrew Westacott.

L’annulation, qui n’a été officialisée qu’après que les fans se soient déjà rendus à Albert Park pour assister aux essais libres de vendredi, a été largement critiquée de toutes parts, mais Westacott maintient que les circonstances ont rendu impossible une résolution simple.

“Le timing était probablement la tempête parfaite, mais il était tout sauf parfait pour toutes les équipes, nos sponsors et les fans qui étaient à l’extérieur quand beaucoup de décisions étaient prises.” il a expliqué sur le podcast ci-dessous le Bonnet.

«Nous avons dû recueillir les commentaires du médecin hygiéniste en chef, qui fait partie du gouvernement victorien du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette personne en particulier alimente une cohorte d’agents de santé en chef à travers le pays.

«La FIA est impliquée. Les équipes sont impliquées. La Formule 1 est impliquée. Le gouvernement victorien est impliqué et puis il y a des fuseaux horaires qui ne sont pas nécessairement propices à la prise de décisions lorsque nous avons eu l’événement le jeudi, mais les choses ont changé du jour au lendemain.

“C’est pourquoi il y avait, malheureusement, une certaine frustration des fans à la porte.”

S’étendant davantage, Westcott a expliqué que l’AGPC envisageait de pouvoir organiser l’événement sans Formule 1, étant donné qu’un certain nombre de séries de soutien étaient prêtes à participer.

«Il y avait plusieurs scénarios différents. Il faut savoir si vous allez de l’avant sans la Formule 1, ou si vous prenez finalement toutes les entrées. Et nous, à la fin de la journée, avons pris toutes les entrées. “

«Mais toutes ces choses avaient été compressées en une heure ou trois et, malheureusement, vous devez décider d’un résultat complet avant de le dire aux gens.

«Nous devions conseiller les bonnes choses aux gens au bon moment. C’est comme ça que ça s’est passé. “

Pour compliquer les choses, l’AGPC a dû se concerter avec les décideurs de la F1 avant de procéder à une annulation officielle, tous n’étant pas facilement accessibles.

“Nous savions certainement qu’il y avait les points de vue des équipes [by Friday morning], mais ce sont des choses qui doivent être ratifiées et finalisées via des discussions avec la FIA et Jean Todt et la Formule 1 et Chase Carey », a-t-il déclaré.

“Et l’une des choses était que Chase Carey était en avion du Vietnam au moment particulier où tout cela se passait.”

Néanmoins, Westacott a réitéré qu’il était désolé de ce qui s’était passé.

«Ce qui m’a bouleversé, ce sont les fans, les participants à la course, le personnel et les fournisseurs. Ils voulaient tous ouvrir la maison et la montrer au monde, puis l’avaient arrachée en dessous d’eux.

“Le bilan n’est pas seulement le temps des événements, mais il y a beaucoup, beaucoup de fournisseurs qui vont faire des efforts à cause de l’industrie des événements à Victoria et à l’échelle nationale qui a été décimée.”

.