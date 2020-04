Wickens: je suis juste excité de conduire quelque chose

Robert Wickens sera de retour au volant samedi pour la première fois depuis un accident presque fatal il y a deux ans et même s’il s’agira d’une course IndyCar virtuelle, le Canadien voit que c’est un autre pas vers la réalité.

«Je suis simplement ravi de conduire quelque chose. Hier soir, c’était la première fois que je conduisais une forme quelconque de voiture de course depuis l’accident du Pocono Speedway », a déclaré Wickens aux journalistes lors d’une conférence téléphonique vendredi, après avoir effectué ses premiers tours d’essais à Barber Motorsport Park.

“Même s’il était virtuel, il se sentait quand même assez bien.”

Avec la nouvelle épidémie de coronavirus forçant l’arrêt du sport mondial, cela a représenté une opportunité inattendue pour Wickens, qui a subi des blessures vertébrales dévastatrices lors de l’accident, de rouler de nouveau avec ses rivaux de la série IndyCar dans le défi iRacing IndyCar.

La Formule 1, NASCAR et IndyCar ont tous trouvé un public avide de courses virtuelles en l’absence de la vraie chose, avec des pilotes, comme des fans, qui cherchent à combler un vide sportif.

La première édition de la série de la semaine dernière à un Watkins Glen virtuel a été remportée par Sage Karam et a attiré plus de 400 000 téléspectateurs en direct.

Pourtant, ces chiffres devraient bondir samedi avec le Grand Prix Indy de l’Alabama diffusé en direct sur NBCSN, en utilisant leur équipe de diffusion numéro un.

La grille de départ comprendra le champion des pilotes de la série IndyCar Josef Newgarden, une foule de vainqueurs d’Indianapolis 500, dont Scott Dixon de Nouvelle-Zélande, l’Australien Will Power et le septuple champion de la Coupe NASCAR Jimmie Johnson.

Pourtant, le conducteur sous les projecteurs est probablement Wickens, qui testera un volant avec des freins à main et un levier de vitesses qui, il l’espère, lui permettra un jour de revenir dans une véritable IndyCar.

«C’est bizarre, c’est une sorte de surcharge mentale que mon cerveau explosait en découvrant comment utiliser les freins à main pour ressentir tout cela», a déclaré Wickens. «C’est beaucoup de travail à faire en peu de temps.

«J’ai toujours su que la simulation de course allait être le meilleur moyen d’essayer toutes les différentes configurations de frein à main ou de palette, donc ce n’est vraiment qu’une étape sur cent pour me ramener dans la série IndyCar.»

Alors que d’autres pilotes traitent le défi iRacing IndyCar comme une diversion et un peu de plaisir, pour Wickens, c’est une affaire sérieuse qui le rapproche de son objectif déclaré de revenir dans le cockpit d’un IndyCar.

Cela avait semblé un rêve impossible à la suite de son horrible accident survenu le 19 août, il y a près de deux ans, lorsque sa voiture est devenue aéroportée, catapultée dans la clôture et désintégrée sur la piste.

En plus d’une fracture de la colonne vertébrale thoracique et d’une blessure à la moelle épinière qui l’a laissé paralysé, Wickens a également subi des fractures du tibia et du péroné aux deux jambes, des fractures aux deux mains, une fracture de l’avant-bras droit, une fracture du coude, quatre côtes fracturées et une contusion pulmonaire.

Les efforts courageux de Wickens pour marcher, danser lors de son mariage et remonter dans une voiture de course ont été documentés dans des publications régulières sur les réseaux sociaux.

Le Canadien de 31 ans a fait des progrès remarquables, retrouvant une sensation dans ses jambes et se tenant debout tout seul.

«Je suis tellement heureux de pouvoir revenir et concurrencer ces gars-là», a déclaré Wickens. “La chose la plus importante pour moi est, bien que ce soit amusant, je vois cela comme le projet à long terme de me remettre dans une voiture de course.”

Je remonte dans une voiture de course… virtuellement! Tmrw 2:30 EST @IndyCar @iRacing challenge! Je ne peux pas assez remercier ces gars pour m’avoir aidé à tout trier. @SimCraft @sparco_official @arrowmclarensp Arrow Electronics @aero_paint @maxpapis #simcraft #INDYCARChallenge pic.twitter.com/v8vCFnRWQZ

– Robert Wickens (@robertwickens) 4 avril 2020

