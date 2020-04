Wickens s’attend à un premier démarrage difficile d’IndyCar iRacing après plusieurs revers · .

Robert Wickens rejoindra le champ IndyCar dans le monde virtuel aujourd’hui pour la première fois depuis son accident avec arrêt de carrière au Pocono Raceway en 2018.

Le joueur de 31 ans, qui a subi une blessure à la moelle épinière et une paralysie après que sa voiture a été lancée dans une clôture à débris, rejoindra la liste des 29 personnes pour le défi iRacing d’Indycar sur le parcours de Barber Motorsport Park.

Wickens – photographié avec le champion NASCAR Jimmie Johnson, qui courra également aujourd’hui – devait participer à la première manche IndyCar iRacing à Watkins Glen. Mais il a dû se retirer lorsque la société qui lui avait proposé de lui fournir un simulateur a retiré son soutien.

Son nouveau simulateur est arrivé hier. “C’est très tôt”, a déclaré Wickens lors d’une conférence de presse IndyCar vendredi. «La carte SIM a finalement été installée par SimCraft, terminée hier vers trois heures. J’ai pu faire quelques tours hier soir pour la première fois. »

Son nouveau gréement a été spécialement adapté pour lui permettre de contrôler la voiture entièrement avec ses mains.

“C’est bizarre”, a-t-il dit. “C’est une sorte de surcharge mentale. Mon cerveau explosait en essayant de comprendre comment utiliser les freins à main, d’en apprendre la sensation et tout. Beaucoup de travail à faire en peu de temps. J’espérais que je le ramasserais beaucoup plus rapidement que moi. “

L’ancien pilote de F1 Max Papis a aidé à développer un volant pour Wickens avec des commandes d’accélérateur et de frein à main. Mais le pilote McLaren SP a subi un autre revers lorsque la roue n’est pas arrivée à temps pour être installée.

“Le courrier, je suppose, a mal lu l’étiquette, il ne l’a pas mise sur le camion pour la livraison du samedi”, a expliqué Wickens. “Au lieu de cela, il y a tout un tas de confusion, la roue a été renvoyée à MPI, et je ne l’ai finalement reçue qu’hier.”

Wickens n’utilisera pas la roue MPI aujourd’hui en raison du temps de configuration impliqué.

“Je ne me suis levé et j’ai couru que la nuit dernière”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas une déconnexion rapide, plug-and-play, je dois me déconnecter, l’étalonner. Je ne veux pas passer une demi-journée à essayer de régler le volant et voir si je l’aime plus.

«C’est une sorte de course contre la montre pour devenir compétitif pour Barber. Je vais juste m’engager sur ce système que nous avons mis en place en ce moment, puis après ce week-end, je vais commencer à expérimenter avec la roue de Max. J’espère que c’est une meilleure solution que ce que j’ai maintenant.

“Par exemple, avec l’angle de direction dont vous avez besoin pour tourner cinq dans Barber, je ne peux pas atteindre l’accélérateur au sommet. J’ai besoin d’un peu d’adaptation pour avoir une vitesse d’entrée suffisante pour ne pas perdre de temps au tour. C’est tout un compromis en ce moment. Et jusqu’à ce que nous puissions développer une sorte de mon propre volant personnalisé qui répond à mes besoins exacts, je vais toujours relever ces défis. “

Il s’en tiendra à une solution éprouvée dans l’intervalle. «Je veux juste de l’expérience à ce stade», a-t-il expliqué. «Nous avons pu trouver une autre option pour un volant pour ce week-end.

«Je vais utiliser un volant basé sur Fanatec McLaren car il a une palette d’embrayage. Je vais utiliser l’accélérateur avec l’embrayage. J’ai un levier de frein sur le côté avec lequel je vais freiner à la main pendant une courte période jusqu’à ce que je puisse avoir plus de temps pour expérimenter d’autres configurations. “

Wickens ne s’attend pas à un départ compétitif pour son premier événement IndyCar iRacing. «Je peux dire avec une assez grande confiance que je ne suis probablement pas encore prêt pour une course. Autant être jeté dans le fond et voir comment vous vous en sortez.

“Nous faisons un pas à la fois. Je sais que je ne vais pas mettre le feu au monde dans la course demain. Je pense que la chose la plus importante est de garder la chose en marche et de la garder sur la bonne voie. Ça va être le but numéro un pour moi, j’espère ne pas faire trop d’erreurs.

“Jusqu’à présent, je ne peux faire que cinq ou six tours sans tourner, il y a donc beaucoup de travail à faire.”

Malgré les revers, Wickens anticipe avec impatience son retour en course. «Avec ce qui se passe dans le monde, la pandémie actuelle, les courses virtuelles, Esports, ont essentiellement pris le devant de la scène et ont tout concrétisé très rapidement. Je suppose que vous pourriez dire que je suis presque bénéficiaire de ce qui se passe dans le monde en ce moment.

«Je suis reconnaissant à SimCraft, McLaren SP, d’avoir rendu cela possible. Je suis ravi de conduire quelque chose. Hier soir, c’était la première fois que je conduisais une voiture de course depuis l’accident de Pocono. Même s’il était virtuel, il se sentait quand même assez bien. »

