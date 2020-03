Williams: 2019 a été notre fond

La nouvelle saison de Formule 1 sera d’une importance cruciale pour Williams, une fois champions du monde dominants qui sont tombés si loin des sommets que leurs points récoltés au cours des deux dernières campagnes totalisent huit.

Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe et fille du fondateur Frank, l’admet.

«C’est une année critique parce que nous avons eu deux mauvaises années et Williams n’est pas en Formule 1 pour courir au fond de la grille. Nous sommes ici parce que nous voulons participer à la compétition », a-t-elle déclaré à ..

«Avoir une troisième (mauvaise) année et soumettre notre personnel d’équipe à une troisième année de course autour de nous au fond de la grille va faire des ravages. Et nous ne voulons pas que cela se produise.

“Pour notre fierté et notre respect de nous-mêmes, nous ne pouvons pas permettre cela. C’est l’une des équipes les plus légendaires et les plus légendaires de Formule 1 et nous voulons la retrouver là où nous savons qu’elle peut arriver. »

Seule Ferrari, avec 16, a remporté plus de titres de constructeurs que les neuf Williams entre 1980 et 1997, mais c’est un siècle différent maintenant.

L’équipe qui avait des titres de pilotes avec Alan Jones, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alain Prost, Damon Hill et Jacques Villeneuve a remporté sa dernière course en 2012.

Ils n’ont marqué qu’un point l’an dernier, terminant derniers, et n’ont même pas réussi à faire tester leur voiture à temps. Ils ont finalement frappé la piste à Barcelone avec trois jours de retard.

Le degré de désarroi à l’usine était tel que même les écrous de roue n’étaient pas prêts.

Le directeur technique Paddy Lowe, qui avait rejoint les champions Mercedes, était une victime immédiate avec le Britannique mis en congé dont il n’est jamais revenu.

Cette année, Williams a veillé à ce que le Britannique George Russell soit le premier à sortir de la voie des stands le premier jour des tests et dans une voiture à moteur Mercedes qui était bien meilleure que la saison dernière.

MOMENT HONTEUX

Il faudra beaucoup plus que de se présenter aux tests pour restaurer la fierté, mais ce fut un début, avec Russell et son coéquipier recrue Nicholas Latifi qui ont réalisé des temps respectables et un nombre décent de tours malgré quelques problèmes de moteur.

«Cela a été pour nous un moment honteux l’an dernier, sans sortir notre voiture. Nous avions réussi à le faire 42 ans avant 2019 et nous avons échoué l’année dernière », a déclaré Williams.

“C’était notre fond de trou.”

Après les trois premiers jours de tests sur le Circuit de Catalunya, Claire Williams a déclaré aux journalistes qu’elle avait commencé à sourire après le premier tour et ne s’était pas arrêtée.

L’année dernière, elle s’était demandée si elle-même pouvait être le problème, certains critiques la tenant responsable et remettant en question sa capacité à faire le travail.

Il reste à voir combien de crédit elle obtient maintenant, mais Williams est certainement dans un bien meilleur endroit.

«Ce n’est vraiment pas une pierre qui n’a pas été retournée pour regarder ce que nous faisons. Vous pouvez sentir la différence dans l’équipe », a-t-elle déclaré. «Vous pouvez sentir le plus grand niveau de communication entre tous les domaines, les départements.

«L’esprit a toujours été là, mais il y en a plus que je ne l’ai jamais vu auparavant et tout le monde travaille incroyablement dur pour s’assurer que nous fournissons des performances.

«J’ai toujours su l’année dernière que j’étais en mesure de conduire le changement. Et je n’allais pas abandonner », a-t-elle ajouté.

“Nous, Williamses, sommes un groupe de combattants et nous n’abandonnons pas aussi facilement.”

.