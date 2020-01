Williams «a besoin de la même chose» dans George Russell

Date publiée: 23 janvier 2020

Claire Williams cherche «plus de la même chose» de George Russell, mais se rend compte qu’il appartient à l’équipe de lui fournir une bonne voiture pour faire exactement cela.

Le Mercedes junior a fait une impression durable après sa première saison en Formule 1 même s’il n’a pas réussi à marquer un seul point de championnat du monde.

Russell a géré les problèmes persistants de Williams avec maturité et professionnalisme, et a réalisé la seule chose en son pouvoir qui était de battre son coéquipier Robert Kubica de manière assez compréhensible.

Le pilote britannique entame sa deuxième année avec Williams et le message est simple, mais l’équipe sait qu’ils doivent donner une meilleure voiture pour lui donner plus de visibilité.

“George a fait un si bon travail l’an dernier”, a déclaré Claire Williams via Motorsport Week.

“Nous avons juste besoin de plus du même George et je n’ai aucun doute [that] il livrera comme il l’a fait l’année dernière.

«Je sais que George veut juste qu’on lui donne une voiture de course qu’il puisse réellement montrer un peu de son vrai talent et c’est à nous qu’il revient de le faire.

“Il a travaillé dur, il est à Lanzarote pour son camp d’entraînement, et il a vraiment hâte de remonter dans la voiture et de voir où elle se trouve.”

Russell a un nouveau coéquipier cette année sous la forme de Nicholas Latifi et Williams envisage de se motiver mutuellement.

“J’ai hâte de voir ce qu’ils vont faire et de se motiver”, a-t-elle déclaré.

«Nicholas travaille très dur, est diligent et particulièrement concentré. Je sais qu’il a hâte de monter dans la voiture et il a hâte de le faire et travaille dur pour s’y préparer.

“Nous le connaissons parce que nous avons travaillé avec lui l’année dernière, nous savons de quoi il est potentiellement capable.”

