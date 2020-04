«Williams a fait un mauvais appel pour payer les chauffeurs»

Date publiée: 22 avril 2020

Qu’ont en commun le pasteur Maldonado, Bruno Senna, Lance Stroll, Sergey Sirotkin, Robert Kubica et Nicholas Latifi?

Tous les six sont d’anciens pilotes Williams, et tous les six ont payé pour ces sièges.

Mais peut-être pas aussi cher que Williams en fin de compte, dit Rubens Barrichello.

Depuis que Maldonado a rejoint Williams en 2011, l’équipe a – à l’exception de deux ans – terminé cinquième ou moins au Championnat des constructeurs.

L’équipe a mieux géré les deux années, lorsque Felipe Massa et Valtteri Bottas, deux pilotes qui ne pouvaient jamais être appelés chauffeurs payants, étaient dans le cockpit.

Le mouvement de l’équipe vers des chauffeurs rémunérés a été, du moins selon Barrichello, le catalyseur du déclin de Williams.

Et le fait d’être au bas de la liste des deux dernières années consécutives n’a pas aidé les finances de Williams, consolidant ainsi son plan d’affaires d’avoir besoin d’au moins un chauffeur rémunéré.

“Malheureusement, au cours des dix dernières années, l’histoire a été un peu plus du côté de l’argent”, a-t-il déclaré au podcast de Rusty’s Garage.

«Au lieu de payer un chauffeur, ils ont reçu de l’argent et ont survécu et ont pensé que c’était une bonne idée.

“Et si vous voyez où Williams est maintenant, vous voyez qu’ils ont pris les mauvaises décisions à ce moment-là avec de l’argent et qu’ils ont simplement continué.”

Barrichello, cependant, pourrait encore avoir une petite rancune car il a été abandonné par Williams à la fin de 2011 car l’équipe avait besoin de deux chauffeurs payants.

Sa première année hors de la voiture, 2012, Williams a remporté le GP d’Espagne avec Maldonado.

“C’était difficile de ne pas être dans cette voiture, surtout quand ils ont remporté le Grand Prix de Barcelone, que je n’étais pas là”, a déclaré Barrichello.

