Williams a fait un «vrai point» avec le tout premier tour de test

L’année dernière, Williams n’a quitté les stands qu’après le déjeuner du jour 3, cette année, l’équipe a été la première sur la bonne voie alors que les tests de pré-saison ont commencé en Espagne.

2019 a été une saison cauchemardesque pour Williams. Non seulement l’équipe a raté un temps de piste précieux lors des essais, mais, une fois en cours, il était évident que le FW42 manquait dans tous les départements.

Cette année, Williams a promis d’être le premier sur la piste et George Russell l’était.

Le pilote britannique, entrant dans sa deuxième saison en Formule 1, a dépassé Carlos Sainz au bout de la voie des stands pour effectuer le premier tour officiel de la pré-saison 2020.

C’est peut-être quelque chose de petit, mais pour Williams, chaque pas dans la bonne direction mérite d’être célébré

La directrice adjointe de l’équipe, Claire Williams, a déclaré à Sky F1: «C’était génial de le voir sortir en premier ce matin.

«Nous voulions faire valoir, après les drames de l’année dernière, que nous étions ici et prêts à partir et nous voulions juste terminer la journée et sous notre ceinture.

“Ça va bien jusqu’à présent, c’est bien.”

Russell a parcouru 73 tours au cours des quatre premières heures de test avec un meilleur temps de 1: 18.168 sur les pneus moyens.

Il a remis le FW43 au nouveau recruteur Nicholas Latifi pour la séance de l’après-midi, le Canadien ajoutant 63 tours.

“C’est beaucoup plus calme”, ​​a admis Williams.

«En entrant dans le garage hier soir, il n’y avait pratiquement personne ici car tout était prêt et l’année dernière, 20 personnes essayaient de préparer la voiture et ce n’était tout simplement pas le cas.

«C’est très différent. Nous avons une excellente équipe de combattants ici et le fait même que nous ayons appris nos leçons, cela soulage certainement les gars ici. “

Alors que le meilleur temps de Williams la saison dernière était de 1:20, l’équipe a déjà réduit de deux secondes le premier jour du test de cette année.

“Le progrès [is the target],” elle a ajouté. «Nous devons progresser.

«Cela a toujours été un voyage pour ramener Williams là où nous le voulons. Nous n’avons pas fixé d’objectifs clairs, il est si difficile de le faire lorsque vous ne savez pas où se trouve la concurrence.

«Nous devons juste continuer à conduire sur la voie de la positivité et des performances de conduite. Nous devons tout cocher sur notre liste de choses à faire afin que nous soyons au meilleur endroit possible pour que Melbourne montre au monde que Williams est là pour rester et que nous nous battons toujours. »

