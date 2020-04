Williams annonce des mesures de refinancement | PlanetF1

Date publiée: 10 avril 2020

Williams a annoncé des mesures de refinancement qui incluent des prêts de HSBC et Michael Latifi et leurs terres et propriétés hypothéquées.

HSBC est depuis longtemps un partenaire de l’équipe, tandis que la contribution de Michael Latifi provient de Latrus Racing, une entreprise qu’il possède. Il s’agit du dernier d’une longue série d’investissements financiers réalisés par le Canadien, Sofina, une autre de ses sociétés, étant le sponsor de l’équipe pour 2020.

“Suite à la vente de WAE fin 2019, nous avons entamé un processus de refinancement”, a expliqué Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe. Autosport.

«Après avoir envisagé un certain nombre d’options, nous avons maintenant conclu notre refinancement avec un consortium de prêteurs, qui ont tous été négociés sur une base commerciale indépendante.

«Le programme de prêts nous fournit les ressources dont nous avons besoin pour aller de l’avant.»

Autosport a également déclaré dans son rapport que, dans le cadre de l’accord, une hypothèque avait été contractée sur les terrains et bâtiments de l’équipe, l’usine et les machines de l’usine.

Sont également inclus les «actifs patrimoniaux», plus de 100 voitures Williams qui ont été conduites en 42 ans d’existence de l’équipe. Celles-ci incluent les machines de la saison dernière et diverses machines primées.

Les mesures arrivent à un moment où chaque équipe sur la grille perd environ 2 millions de dollars pour chaque course qui n’a pas lieu sous forme de parrainage, de télévision et de prix.

