Williams annonce deux nouvelles embauches pour l’équipe technique

ROKiT Williams Racing est ravi d’annoncer deux nouvelles nominations qui renforceront son équipe technique.

David Worner, qui sera designer en chef, et Jonathan Carter, qui sera designer en chef adjoint et chef de la conception, ont tous deux de nombreuses années d’expérience dans le sport. Ils occuperont ces postes dans un avenir proche.

Worner est actuellement responsable de l’initiative Red Bull Racing / Scuderia Toro Rosso Synergies et travaille en Formule 1 depuis 1997, lorsqu’il a rejoint Arrows en tant qu’ingénieur de conception. Il a acquis une expérience à la fois dans l’ingénierie du stress et de la conception avec Rolls Royce Aero, avec qui il a travaillé pendant 18 ans à partir de 1979. Il a rejoint Jaguar Racing en 2003, avant de passer à Red Bull Racing l’année suivante en tant que concepteur de suspension senior. Il est devenu responsable de la suspension et des commandes du conducteur pour eux en 2007 et a été nommé concepteur en chef adjoint en 2014.

Carter a commencé sa carrière dans le sport automobile en 1979 avec Reynard Racing Cars avant de travailler également pour Arrows en tant qu’ingénieur de conception pendant six ans. Il a ensuite déménagé chez McLaren en 2002 et était responsable de leur premier boîtier principal en composite, avant de diriger une équipe chargée de faire progresser le monocoque de l’équipe. Il a ensuite occupé le poste d’ingénieur principal Intégration automobile avant de devenir directeur adjoint de la conception des véhicules en 2012. Il rejoint Williams au sein de l’équipe Renault F1 où il est responsable de la conception composite depuis 2015.

Coïncidant avec les nominations ci-dessus, Adam Carter est nommé au poste d’ingénieur en chef et sera responsable de l’intégration et de la coordination des activités à travers les fonctions d’ingénierie de base et de la prestation des programmes de véhicules.

Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe de ROKiT Williams Racing, a déclaré: «Dave et Jonathan apportent une énorme expérience, des connaissances et des compétences à l’équipe Williams, et nous sommes ravis qu’ils nous rejoignent dans un avenir proche. Ils renforceront nos capacités de conception et travailleront en étroite collaboration avec Adam Carter, notre ingénieur en chef et les autres membres supérieurs de l’équipe d’ingénierie sur la conception et le développement de la prochaine génération de voitures Williams F1. »

