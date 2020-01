Williams confirme Nissany peu connu comme pilote d’essai

Williams a confirmé que Roy Nissany était peu connu comme le pilote de réserve de l’équipe, rejoignant son nouveau venu Nicholas Latifi aux côtés de George Russell au sein de l’équipe autrefois puissante mais désormais assiégée.

Nissany est apparu sur le radar de F1 pour la première fois lorsqu’il a testé la tenue Grove après la finale de la saison du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Communiqué de presse

ROKiT Williams Racing a annoncé aujourd’hui à Tel Aviv que Roy Nissany, né en Israël, deviendrait le pilote d’essai officiel de l’équipe.

Roy entreprendra trois sessions FP1, conduira une journée de test pour les débutants et sera immergé dans l’équipe pendant trois week-ends de Grand Prix. Il entreprendra un certain nombre de sessions sur simulateur à l’usine et passera du temps à s’intégrer dans tous les départements tout au long de l’année. Dans le cadre de l’accord, le logo d’Israël Start-Up apparaîtra sur le FW43 pour la durée d’un week-end de Grand Prix lorsque Roy conduira la voiture.

Parlant de l’annonce, Roy Nissany a déclaré; «Je suis ravi de devenir pilote d’essai officiel pour ROKiT Williams Racing. C’est également un point de repère pour le sport automobile en Israël. Lorsque j’ai testé pour l’équipe d’Abu Dhabi en décembre, je me suis immédiatement senti à l’aise dans la voiture et une partie de l’équipe. L’expérience que je vais acquérir cette année, en me plongeant avec Williams, sera inestimable et je suis impatient de commencer, à la fois sur et hors piste. “

Roy, qui participera également au Championnat de Formule 2 de la FIA en 2020, a couru pour la dernière fois dans cette série en 2018. Avant cela, il a participé à la World Series Formula V8 3.5 pendant trois saisons en remportant plusieurs courses. Sa précédente expérience de conduite d’une Formule 1 était à Valence en 2014 au volant d’une Sauber.

Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe, a commenté; «C’est un plaisir d’accueillir Roy Nissany sur ROKiT Williams Racing dans le rôle de notre pilote d’essai officiel. L’année dernière, Roy a démontré ses capacités de conduite lors du test d’Abu Dhabi d’après-saison et nous avons été extrêmement impressionnés par ce qu’il pouvait faire dans un court laps de temps. C’est une personne qui travaille fort et avec laquelle nous sommes ravis de travailler cette année. »

