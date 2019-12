Williams "époustouflé" par les performances de George Russell

Date publiée: 21 décembre 2019

Claire Williams dit qu'elle et son équipe ont été «époustouflées» par George Russell lors de sa première saison sur la grille.

En dépit d'être le seul pilote à ne pas avoir marqué un point en 2019, le Britannique a généralement obtenu tout ce qu'il pouvait du Williams voiture et coéquipier sur-qualifié Robert Kubica 21-0.

"J'ai été époustouflé par George. À moins que vous ne soyez dans cette équipe, vous ne savez pas vraiment à quel point cela a été difficile », a déclaré le directeur adjoint de l'équipe. Motorsport.com.

«Dès le départ, il s'est vraiment comporté d'une manière que vous pourriez dire exemplaire parce que cela a été difficile pour lui, de ne pas avoir de voiture qu'il aimerait avoir.

«Il a été difficile pour lui de voir ses pairs diplômés de la F2 en même temps [Lando Norris et Alex Albon] se lancer dans des machines beaucoup plus compétitives que lui.

«Il fait partie de ces pilotes qui, quand il a une voiture [compétitive], vont vraiment éclairer les choses.

«Nous le voyons un samedi en qualifications – et les gens ne se concentreront peut-être pas sur ce que fait George Russell parce qu'il est dans une Williams à l'arrière – mais il monte dans cette voiture, et les garçons se rassemblent autour des écrans de télévision et ils sont enthousiasmés par le regarder.

"C'est un peu comme Nigel [Mansell], il extrait juste tout ce qu'il peut et oui, cela pourrait être une seconde avant d'entrer en Q2 mais il continue de frapper dans des tours assez impressionnants."

En plus de sa capacité à conduire, Williams a salué son comportement à l'extérieur de la voiture, affirmant qu'il a joué un rôle influent pour garder le moral de l'équipe tout au long de la saison.

«En dehors de la voiture, étant donné qu'il s'agit de sa première année, les connaissances qu'il possède sur le fonctionnement d'une voiture de Formule 1 et [comment] traduire cela en informations utiles que les ingénieurs peuvent ensuite utiliser pour développer ont été impressionnantes.

«Je suis extrêmement reconnaissant à George parce qu'il a très vite compris le rôle qu'il peut jouer pour maintenir le moral de l'équipe dans un espace vide. Oui, il a des gémissements occasionnels comme nous tous, mais il a gardé la tête haute et il a fait tout ce que nous lui avons demandé de faire.

«Mais il est également allé au-delà de cela et a vraiment joué un rôle énorme dans le maintien du moral de cette équipe et dans ce sens.

«Je suis très fier que nous ayons un pilote comme George au volant de notre voiture, battant le drapeau de Williams comme il le fait parce qu'il coche chaque case dans ce que nous voulons avoir dans un pilote de course.

«Je veux juste m'assurer que nous pouvons lui donner la voiture pour vraiment montrer ce qu'il peut faire.»

