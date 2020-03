Williams et Racing Point risquent de faire faillite

Date publiée: 26 mars 2020

Liberty Media a été exhorté à faire plus pour aider les petites équipes de F1 avec le président de Motorsport UK, David Richards, disant qu’il y a un danger “distinct” de Williams et Racing Point de se replier dans la crise actuelle.

Les équipes de Formule 1 font face à un énorme coup financier alors que l’épidémie de coronavirus a stoppé le sport.

Bien que la Formule 1 se soit dirigée vers Melbourne pour le début de la saison 2020, la course a été annulée à la 11e heure.

Dans l’état actuel des choses, le Canada devrait être le premier grand prix du calendrier, bien que la course de la mi-juin n’ait pas encore confirmé s’il poursuivra son projet d’organiser un grand prix.

Le conseiller de Red Bull Helmut Marko ayant déclaré que cinq grands prix annulés coûtaient aux équipes «100 millions», le président de Motorsport UK, Richards, craint que le sport ne perde deux équipes, Williams et Racing Point.

Il a exhorté Liberty Media à faire tout son possible financièrement pour aider les équipes, comme Bernie Ecclestone l’a fait quand il était en charge.

“Beaucoup dépendra de la façon dont la Formule 1 se comportera tout au long de cette course”, a déclaré Richards à PA Sport.

«La F1 ne peut pas se permettre de perdre des équipes au fond de la grille, car ce serait un désastre pour elles.

«Bernie s’est assuré que lorsque les temps étaient difficiles, les petites équipes étaient prises en charge et j’espère que Liberty y verra également le bon sens.

«Les grands constructeurs tels que Mercedes et Renault iront bien, mais si vous regardez Williams et Racing Point, par exemple, cela ne sera pas facile pour eux.

«Il existe un risque distinct de fermeture des opérations.

«Il y aura des entreprises de sport automobile qui n’auront pas les moyens de traverser cette période. Ce sera un vrai défi. »

L’ancien patron de l’équipe BAR a également évoqué la décision de la F1 de se tenir à Melbourne, disant qu’elle était “inappropriée” et aurait dû être annulée une semaine plus tôt.

“La liberté a été très tardive dans sa décision concernant l’Australie”, a-t-il ajouté.

«C’est très difficile et je ne suggère pas une seule minute que c’était une décision facile, mais étant donné le nombre de personnes qui ont voyagé en Australie en provenance de divers pays d’Europe, c’était une chose inappropriée à faire. Une semaine à l’avance, ils auraient pu prendre la décision d’annuler.

«À l’approche d’une nouvelle saison, il y a un grand élan et des attentes. Il est facile de dire tout cela avec du recul, mais personne ne nie que cela aurait pu être mieux fait.

«Lewis Hamilton a parlé pour la plupart lorsqu’il s’est prononcé sur la question. Il a vraiment mûri et est devenu majeur et représente un côté très positif de la F1 et de la conscience du sport. Il n’a pas peur de dire ce qu’il pense et je l’en félicite. »

