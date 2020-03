Williams frustré par le système de Formule 1 à deux niveaux

Date publiée: 27 mars 2020

Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe, n’est «pas particulièrement satisfaite» du système à deux niveaux de la Formule 1 qui freine la compétition et la croissance du sport.

La question des relations de travail très étroites entre les équipes a de nouveau été l’un des sujets brûlants des tests de pré-saison lorsque Racing Point s’est présenté à Barcelone avec le RP20, connu sous le nom de “ Mercedes rose ” en raison de son extrême ressemblance avec les flèches d’argent. W10, vainqueur du titre.

Pendant ce temps, il y a beaucoup de croisements entre Red Bull et AlphaTauri, et entre Ferrari, Haas et Alfa Romeo mais les goûts de Williams, Renault et McLaren essaient toujours de créer à nouveau leurs propres voies uniques vers le succès de la Formule 1.

Williams dit que le modèle actuel et la possibilité pour les équipes de travailler si étroitement ensemble empêchent la Formule 1 d’être aussi compétitive qu’elle devrait l’être.

“Je pense que nous devons créer un sport durable pour toutes les équipes”, a déclaré Claire Williams via Autosport.

«Le travail que la F1 a effectué ces derniers temps, en particulier autour du modèle financier, a été si important que nous pouvons créer la durabilité et la stabilité pour des équipes comme la nôtre.

«Tous les modèles économiques devraient avoir le droit de survivre, mais aussi de prospérer dans ce sport. C’est vraiment important. Et je ne voudrais pas voir une prochaine étape avec ça.

«Je pense que nous devons mettre une épingle dans ce que nous sommes maintenant – sinon le reprendre un peu. Nous ne sommes pas particulièrement satisfaits de la situation, notamment parce que cela crée un championnat à deux niveaux.

«Vous voulez créer une plateforme permettant à chaque équipe de ce sport de marquer des points, de monter sur le podium et de gagner des courses. Et pour le moment, nous n’avons tout simplement pas cela. “

Une chose plus urgente, cependant, n’est que la simple survie en ces temps troublants en raison de la pandémie de coronavirus.

Le président de Motorsport UK, David Richards, a nommé Williams comme une équipe qui court un risque «distinct» de faire faillite si le hiatus de la Formule 1 devient de plus en plus long terme.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.