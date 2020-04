Williams: la Formule 1 a été présentée comme non durable

La situation financière actuelle de la Formule 1 et le désavantage qu’elle procure aux petites équipes ont été «mis au jour» par la pandémie de COVID-19, a déclaré la patronne de Williams, Claire Williams.

Une équipe qui a vu sa fortune passer de prétendants au titre perpétuels à des backmarkers, Williams estime que le sport doit utiliser son temps libre à bon escient pour s’assurer que les petites équipes à l’avenir ne soient pas au bord de la faillite.

“Je pense que c’est une opportunité et comme je l’ai dit, je pense que la Formule 1 et le modèle dans lequel nous opérons ont été présentés comme probablement un modèle non durable quand quelque chose comme ça se produit”, a-t-elle déclaré à Sky Sports F1.

«C’est sans précédent et c’est le mode crise et il est incroyablement difficile de s’y retrouver. La survie est essentielle, et nous devons mettre le travail maintenant, de sorte que si une situation similaire devait se produire, Dieu nous en préserve, nous sommes tous beaucoup mieux protégés, plutôt que d’avoir à nous démener comme nous devons le faire maintenant. »

Prenant l’exemple de sa propre équipe, Williams a suggéré que les petites équipes peuvent à peine se permettre de ne pas courir, étant donné le soutien financier dont elles disposent actuellement.

«Une grande partie de cela est quand nous pouvons recommencer à courir, en particulier pour une équipe comme la nôtre – l’un des rares véritables indépendants à gauche. Nous n’avons pas le soutien de la majorité de nos concurrents.

“Pour nous, la course est en fait critique cette année, mais comme je l’ai dit, seulement quand c’est sûr de le faire.”

«Il est extrêmement inquiétant pour le moment de savoir ce qui va se passer, car la situation est tellement fluide. Nous ne savons tout simplement pas si nous aurons 15 courses, huit courses ou zéro course. Nous espérons clairement que c’est plus, plutôt que moins. »

Dans tous les cas, Williams garde espoir que les propriétaires de F1 Liberty Media seront en mesure d’organiser un championnat cette année, mais reconnaît que sa faisabilité reste incertaine à ce stade.

“Je n’envie certainement pas [F1 CEO] Le travail de Chase Carey et de la F1 en ce moment essaye de comprendre comment, à partir d’un calendrier original de 22 courses, ils peuvent organiser autant de courses que possible lorsque nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons.

«Nous ne savons pas quand les blocages vont être levés et même s’ils sont levés dans un pays, vont-ils être levés dans un autre pays? Comment déplacez-vous ce qui est en fait un sport entier qui comprend énormément de gens? C’est beaucoup de gens qui traversent les frontières. »

