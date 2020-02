Williams lance son FW43 dans l’espoir d’un nouveau départ

Communiqué de presse: ROKiT Williams Racing a officiellement dévoilé son challenger de Formule 1 2020, la Williams Mercedes FW43, une évolution de la FW42, avec une grande partie du travail de développement effectué tout au long de 2019 pour alimenter le design de la voiture de cette année.

S’exprimant avant la saison 2020, Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe, a déclaré: «Cette année marque un nouveau départ pour l’équipe. Nous avons passé du temps à aborder nos points faibles et nous nous sommes assurés d’avoir les bonnes personnes, structures, procédures et ressources en place pour livrer des voitures de course compétitives. Nous sommes tous déterminés à reconstruire Williams et à ramener l’équipe à la compétitivité. À ce titre, notre campagne 2020 vise à progresser. L’esprit de combat est toujours très vivant, et cette année, tout le monde continuera ce combat jusqu’à ce que nous revenions où nous voulons être. »

Le directeur du design, Doug McKiernan, a commenté: «L’équipe de l’usine a travaillé très dur sur le développement de la voiture pour la saison 2020.

«Nous avons accordé une grande attention à la compréhension des problèmes de la FW42 et nous avons soigneusement choisi les parties de la voiture à développer, celles qui nous donneraient le plus de performances pour les ressources dont nous disposons. Le concept principal derrière le FW43 est qu’il s’agit d’un développement continu du FW42, sans aucun changement de concept fondamental dans la disposition. L’indicateur le plus important que nous sommes sur la bonne voie sera le niveau de corrélation que nous avons entre la trousse à outils que nous utilisons pour concevoir la voiture et ce que les données de la piste nous disent.

«Il y a eu un taux de développement sain dans la soufflerie, et nous avons trouvé des améliorations raisonnables dans l’efficacité de refroidissement. L’équipe a abordé les problèmes mécaniques qui l’ont affecté en 2019, notamment les freins et le poids total de la voiture. Nous avons fait de bons progrès dans ces domaines et nous continuerons de nous concentrer sur eux au cours de la saison. »

L’ingénieur en chef, Adam Carter, a ajouté: «Les initiatives que nous avons mises en place pour stimuler la performance dans toutes les disciplines au sein du département d’ingénierie sont évidentes dans la conception et le développement du FW43. C’était formidable de voir le travail acharné commencer à porter ses fruits.

«La décision de conserver une partie de l’architecture de base du FW42 signifie qu’il y a eu moins de ressources investies dans le développement de nouveaux concepts, ce qui a récompensé l’équipe de conception avec une plus grande bande passante pour optimiser leur travail, évident à la fois dans l’emballage et les détails des composants. En préservant certains paramètres clés, il a permis un programme de développement ininterrompu au sein de l’aérodynamique afin de maximiser l’efficacité des ressources. Alors que nous nous dirigeons vers les tests de pré-saison, puis vers la saison de course, la mesure la plus importante sera la progression par rapport à nos pairs, ainsi que notre intention de poursuivre notre récent record de fiabilité.

«Plus tard cette semaine, nous examinerons notre rythme au tour unique, notre rythme à long terme et les commentaires des pilotes pour comprendre où nous en sommes et ce que nous ferons ensuite. Nous avons des équipes, à la fois sur la piste et de retour à Grove, qui se pencheront sur tous les aspects qui définissent ce temps au tour lors des tests de pré-saison pour nous assurer que nous sommes au meilleur endroit possible avant la première course en Australie. »

Les tests officiels de pré-saison commenceront le mercredi 19 février pendant six jours et se termineront le vendredi 28 février. La saison débute officiellement lors de la première course à Melbourne, en Australie, le dimanche 15 mars.

