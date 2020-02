Williams ne laissera pas la fierté nuire au modèle commercial

Date publiée: 26 février 2020

Bien que très «fière» de leur modèle indépendant, la directrice adjointe de Williams, Claire Williams, déclare que cela ne ferait pas obstacle au changement.

Il y a une tendance croissante en F1 pour les équipes de milieu de terrain à établir des liens avec les plus grandes tenues – Haas entretient des liens étroits avec Ferrari, tandis que AlphaTauri est de plus en plus étroitement lié à Red Bull.

Racing Point a même conçu sa propre «Mercedes rose» pour 2020, telle est leur relation avec les flèches d’argent dominantes.

Mais la seule exception a toujours été Williams – ils ont été déterminés à rester indépendants, bien que l’an dernier, ils aient atteint leur point le plus bas, terminant en bas du championnat des constructeurs avec un seul point.

Claire Williams avait dit précédemment que son équipe resterait un constructeur indépendant, mais cette attitude pourrait changer un peu.

Comme cité par Autosport, elle a déclaré: «Nous sommes très fiers du fait que nous sommes un constructeur indépendant, et il parcourt notre ADN pour envoyer une voiture que nous savons que nous avons conçue et construite en interne à Williams.

«Mais le modèle économique de la Formule 1 est en train de changer. Et vous devez toujours veiller à ce que votre modèle d’entreprise reste durable.

“Vous ne pouvez pas simplement avoir un rêve. La fierté passe avant une chute en fin de journée. C’est toujours quelque chose que nous examinons. “

Claire Williams a déclaré que l’équipe avait externalisé certaines pièces pour le FW43 de cette année pour “alléger la pression” dans les domaines où elle était “tombée” ces dernières années, mais le plafond budgétaire à venir pour 2021 devrait favoriser leur indépendance.

“Nous nous sommes adaptés en fonction de l’environnement dans lequel nous essayons d’opérer en ce moment, mais ce n’est pas quelque chose que nous recherchons activement en ce moment”, a-t-elle déclaré.

“Nous souhaitons certainement conserver une grande partie de cette indépendance à l’avenir, et je pense certainement que le plafond des coûts à venir jouera entre les mains des équipes indépendantes.”

«Nous avons fait pression sur Williams comme l’ont fait un certain nombre d’autres équipes pour s’assurer que la liste des pièces répertoriées était moins diluée qu’elle ne l’a été ces dernières années. Nous sommes donc très heureux de voir cela.

«J’espère que cela nous reviendra un peu. Mais je ne voudrais pas pour l’instant mettre l’arrière d’une autre équipe sur une Williams.

“Nous devons le faire nous-mêmes de la meilleure façon possible.”

