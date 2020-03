Williams: Nous travaillons vers une solide performance dimanche

Le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2020 démarre ce week-end alors que nous nous dirigeons vers le magnifique circuit d’Albert Park à Melbourne, avec la ville prête à célébrer ses 25 ans accueillant la course.

ROKiT Williams Racing entre en 2020 avec une nouvelle composition de pilotes mais le même esprit combatif, alors que le pilote canadien Nicholas Latifi accède à un siège de course à temps plein accompagnant le Britannique George Russell, qui revient pour sa deuxième année en Formule Un.

Dave Robson, ingénieur de course senior

Comme ces dernières années, la ville animée de Melbourne accueille la manche d’ouverture du Championnat du monde de Formule 1 sur le circuit d’Albert Park. La piste est une proposition féroce pour commencer la saison et pose des questions très différentes à celles que nous avons rencontrées lors des tests d’hiver à Barcelone. La piste, qui est essentiellement un circuit de rue, est exigeante pour la voiture et les pilotes et si le temps est chaud, cela peut rapidement devenir un défi physique important. Les bordures, les virages à grande vitesse et les changements de direction constants exercent tous des contraintes sur la voiture et le conducteur, et les nombreuses lignes droites et zones d’accélération imposent des exigences élevées à l’unité motrice.

Nous arrivons à Melbourne après une campagne d’essais hivernaux efficace au cours de laquelle nous avons parcouru près de 3500 km de course. Les quelques problèmes que nous avons identifiés à Barcelone ont reçu toute l’attention requise pendant la courte pause depuis les tests. Les progrès se poursuivront vendredi alors que nous nous efforçons d’atteindre une solide performance dimanche.

Pour George, c’est son deuxième voyage à Melbourne et il sera en mesure de s’attaquer aux difficultés d’Albert Park avec une nouvelle compréhension que seule une saison complète de Formule 1 peut offrir. A l’inverse, pour Nicholas, c’est sa première visite à Melbourne et il lui faudra probablement un peu de temps pour comprendre les nuances de ce morceau passionnant. Cependant, comme nous l’avons vu tout au long de l’année dernière et lors des tests hivernaux, c’est un défi qu’il devra relever avec beaucoup de compétence et de détermination. Vendredi, avec une solide régularité, il sera bientôt au courant.

George Russell

Je suis ravi de retourner à Melbourne et de recommencer à courir. C’est l’un des meilleurs circuits du calendrier, il est unique et a beaucoup de caractère. L’équipe a travaillé très dur à l’arrière de la saison dernière, et nous espérons avoir trouvé encore plus de performances et continuer à progresser avant le début de la saison à Melbourne.

Nicholas Latifi

Lorsque j’ai été annoncé pour la première fois en tant que pilote de course de l’équipe l’année dernière, Melbourne semblait si loin! Maintenant, nous sommes presque prêts à faire de la course et le sentiment d’excitation ne fait que s’accentuer de jour en jour. Cela a été un long hiver avec beaucoup de travail en coulisse, donc il y a beaucoup d’anticipation avant mes débuts en Formule Un. J’ai entendu beaucoup de bonnes choses au sujet de la course et c’est l’une des rares auxquelles je n’ai pas encore participé, donc j’ai hâte de participer à l’ensemble de l’événement. Je suis sûr que ce sera un week-end dont je me souviendrai pour le reste de ma vie.

Nouvelle saison. #WeAreWilliams pic.twitter.com/K6m2t3IC6K

– ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 9 mars 2020

.