Williams publie des images rendues de FW43

Date publiée: 17 février 2020

Deux jours avant les tests de pré-saison, Williams est devenue la dernière équipe à présenter sa voiture 2020, la FW43.

L’équipe Grove a publié des images rendues de la voiture à moteur Mercedes, que l’équipe et les fans espèrent être une amélioration considérable par rapport au challenger de l’année dernière.

Présentation du FW43 🥊 # WeAreWilliams #WeAreRacing #WeAreFighting pic.twitter.com/BicXLD7i4i

– ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 17 février 2020

Williams n’a récolté qu’un point en 2019, tombant au plus bas.

La saison de l’équipe a été annulée dès le départ car Williams n’a pas pu commencer les essais de pré-saison, manquant deux ans et demi des huit jours.

Cette année, Williams a promis d’être l’un des premiers sur la piste lorsque les essais commenceront sur le Circuit de Catalunya mercredi matin.

L’équipe a un nouveau pilote sous la main et Nicholas Latifi rejoint George Russell au sein de l’équipe.

Le FW43 est à nouveau sponsorisé par ROKiT mais présente une livrée révisée rouge, bleue et blanche.

“Cette année marque un nouveau départ pour l’équipe”, a déclaré la directrice adjointe de l’équipe, Claire Williams.

«Nous avons passé du temps à traiter nos points faibles et nous nous sommes assurés d’avoir les bonnes personnes, structures, procédures et ressources en place pour livrer des voitures de course compétitives.

«Nous sommes tous déterminés à reconstruire Williams et à ramener l’équipe à la compétitivité. À ce titre, notre campagne 2020 vise à progresser.

“L’esprit de combat est toujours très vivant, et cette année, tout le monde continuera ce combat jusqu’à ce que nous revenions où nous voulons être.”

