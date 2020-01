Williams renforce son équipe technique avec deux nouveaux ajouts

Date publiée: 28 janvier 2020

Williams a annoncé qu’ils ont nommé un nouveau designer en chef et chef du design pour renforcer leur service technique.

David Worner rejoindra l’équipe en tant que nouveau concepteur en chef, Jonathan Carter assumant les rôles de concepteur en chef adjoint et de chef du design. Ils seront officiellement leurs nouveaux rôles dans «un avenir proche», selon l’équipe.

Worner a commencé à travailler en Formule 1 en 1997 lorsqu’il a rejoint Arrows en tant que designer en chef et a également travaillé pour Jaguar Racing et Red Bull.

Carter possède également une vaste expérience. Il a également travaillé pour Arrows, en tant qu’ingénieur de conception, avant de rejoindre McLaren.

Il rejoint ensuite Renault et dirige le design composite depuis 2015.

Parallèlement aux deux nominations, Adam Carter a également été nommé au poste d’ingénieur en chef.

Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe, a déclaré: «Dave et Jonathan apportent une énorme expérience, des connaissances et des compétences à l’équipe Williams, et nous sommes ravis qu’ils se joignent à nous dans un avenir proche.

«Ils renforceront nos capacités de conception et travailleront en étroite collaboration avec Adam Carter, notre ingénieur en chef et les autres membres de l’équipe d’ingénierie sur la conception et le développement de la prochaine génération de voitures Williams F1.»

