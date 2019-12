Williams vend sa participation majoritaire dans Williams Advanced Engineering

Date publiée: 24 décembre 2019

Williams a annoncé un accord qui les verrait céder une participation majoritaire dans leur société sœur Williams Advanced Engineering.



WAE est l'entreprise de services d'ingénierie du groupe Williams, propriétaire de l'équipe de Formule 1. Il a été fondé en 2011 et emploie 300 personnes travaillant sur 40 projets différents.

WAE est l'entreprise qui a fourni la Formule E avec ses batteries de la saison inaugurale de 2014 à 2018.

Williams a confirmé que la participation majoritaire a été vendue à une société de capital-investissement indépendante contrôlée par EMK Capital, tout en conservant une part minoritaire.

Dans le communiqué officiel, le PDG de Williams, Mike O’Driscoll, a déclaré: «Nous avons rapidement fait évoluer WAE d'une start-up embryonnaire à un client à une entreprise comptant de nombreux clients dans plusieurs secteurs.

«Le moment est maintenant venu de vendre une participation majoritaire pour permettre à WAE de développer et de développer ses technologies.

"EMK Capital a une expérience éprouvée de succès qui permettra à WAE de profiter de ces opportunités émergentes et de réaliser son plein potentiel."

Craig Wilson, directeur général de WAE a ajouté: «Williams Advanced Engineering a acquis une solide réputation en fournissant des solutions de performance avancées écoénergétiques à un large éventail de secteurs et de clients de premier ordre.

«Cette expertise et nos technologies dans des domaines tels que l'électrification, les structures légères, l'aérodynamique et la fabrication de précision deviendront encore plus pertinentes et demandées à l'échelle mondiale à l'avenir.

«Cette nouvelle structure de propriété permettra à WAE de tirer parti de ces opportunités émergentes et arrive à un moment charnière nous permettant d'investir davantage dans de nouveaux domaines de capacités et de technologies afin de réaliser le plein potentiel de l'entreprise.»

