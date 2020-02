Wolff: 2020 sera particulièrement difficile

Mercedes a achevé les shakedowns de son challenger de Formule 1 2020, le W11, aujourd’hui à Silverstone. Bien que Mercedes cherche à s’appuyer sur leurs six doubles titres consécutifs, mais cela n’empêche pas Toto de prétendre améliorer le record des équipes ces dernières années sera un défi

Lorsqu’on lui a demandé «Et ensuite?» Lors de la conférence de presse du shakedown, Toto a répondu:

“Il y a un grand sentiment de fierté au sein de Mercedes que nous avons pu gagner

championnats et que notre décompte s’ajoute maintenant à ces six doubles consécutifs qui n’ont jamais

été fait avant. Mais en même temps, il y a beaucoup de scepticisme parce que nous savons que nous ne pouvons pas compter

sur des enregistrements du passé. Nous recommençons tous avec zéro point cette année et nous pensons que 2020 sera particulièrement difficile car il y aura des équipes qui mettront beaucoup l’accent sur 2020 et il y aura des équipes qui commenceront à déplacer leurs ressources en 2021. Trouver cet équilibre droit sera très important, mais ce n’est pas une chose facile à faire “

L’Autrichien a ensuite été poussé plus loin sur ce qui rend difficile de trouver cet équilibre si difficile:

“2020 est une évolution de la réglementation actuelle et les gains seront moindres, il vous faut donc

plus de temps et d’efforts pour continuer à améliorer votre voiture. D’un autre côté, le règlement 2021 est tellement

très différent dont vous avez besoin de beaucoup de temps pour vous préparer. Chaque mois, vous commencez plus tard que

vos concurrents rendront le rattrapage plus difficile. Vous avez également l’effet du plafond des coûts

ce qui signifie que vous aurez moins de ressources disponibles pour lancer des choses en 2021. Mais notre

l’ambition est claire: nous voulons être compétitifs à la fois en 2020 et en 2021. C’est un grand défi, mais

plus le défi est grand, plus nous l’aimons. »

Le directeur et chef de la direction de l’équipe Mercedes n’a pas hésité à brandir l’édition de cette année de «nous avons tout gagné sous le soleil au cours des six dernières années, mais qui sait, quelque chose pourrait changer. Ferrari regarde vite ».

Mercedes s’est retrouvée dominante au sommet du sport pendant un certain temps et n’a fait que renforcer sa prise en main au fil des ans. Ces dernières années, il est devenu de plus en plus vrai que seuls des remaniements majeurs des règles sont capables de changer le statu quo en F1.

Cependant, il faut admirer le fait que Toto Wolff ne permet pas à son équipe Mercedes de devenir complaisant car ils restent déterminés à prolonger leur série de victoires pour les années à venir.

