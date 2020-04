Wolff acquiert une participation dans Aston Martin

Toto Wolff a officiellement acheté des actions d’Aston Martin, a-t-on appris vendredi.

Selon motorsport.com, Wolff a fait l ‘«investissement personnel» d’une participation de 4,77% dans la société appartenant à Lawrence Stroll, qui sera diluée à 0,95% après une émission de droits qui se produira la semaine prochaine. La valeur de la participation de près de 1% est estimée à 46 millions de dollars.

Quant au sort de Wolff avec les flèches d’argent, un porte-parole de l’équipe a déclaré que “le partenariat de Toto et le rôle exécutif avec Mercedes ne sont pas affectés par la transaction.”

Avec son contrat actuel en tant que directeur de l’équipe Mercedes qui expirera à la fin de la saison 2020, des rapports antérieurs sur son investissement l’avaient fréquemment associé à un passage à Aston Martin à titre de gestionnaire, où il travaillerait aux côtés de son «bon ami» Stroll .

Cependant, Wolff a abattu à maintes reprises de telles spéculations, ayant récemment déclaré à la chaîne de télévision autrichienne ORF que “la plate-forme fonctionne très bien pour Mercedes en tant que marque et, par conséquent, tout indique que nous travaillerons ensemble pour les prochaines années”.

De plus, bien que son investissement puisse sembler créer un conflit d’intérêts, car Aston Martin sponsorise actuellement ses concurrents Red Bull et émergera bientôt en tant que concurrent direct en Formule 1, cela est atténué étant donné que la société mère Mercedes, Daimler, détient sa propre participation dans la société et agit comme son principal fournisseur.

