Wolff attribue à Red Bull le traitement « équitable » de la manifestation DAS · .

Vendredi, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a salué la manière dont Red Bull avait protesté contre leur système de direction à deux axes.

Le DAS, qui est apparu sur les voitures Mercedes pour la première fois lors des tests de pré-saison, permet à ses conducteurs d’ajuster l’angle de pincement des roues avant pendant que la voiture est en mouvement.

Selon les règles de la F1, Red Bull n’a pas pu protester contre DAS jusqu’à ce qu’il ait été exécuté pendant un week-end de course. Vendredi, l’équipe a présenté sa protestation contre le design après l’entraînement, la première opportunité qu’elle avait, plutôt que d’attendre après la course et de mettre son résultat en doute. L’équipe a également informé Mercedes à l’avance de ses plans.

« Je dois dire que Red Bull a fait preuve de fair-play en demandant cette clarification par une manifestation vendredi et non dimanche soir », a déclaré Wolff.

« Je pense qu’il aurait été préjudiciable à la Formule 1 de revenir à la première course, d’avoir un résultat sur la piste, puis une protestation et il ne serait pas clair qui a gagné. J’aime l’esprit sportif de cette décision. »

Bien que les commissaires sportifs aient rejeté la protestation, Wolff affirme que Red Bull était justifié de la soulever.

« Le système est tellement innovant qu’il est assez juste que des éclaircissements soient recherchés », a-t-il déclaré. «Il est absolument acceptable de protester. Je pense que nous l’aurions fait aussi dans l’autre sens. »

Wolff est « heureux que la FIA ait été très cohérente avec son verdict », a-t-il ajouté.

« Nous avons évidemment eu beaucoup de conversations avec eux. Nous ne voulions pas exécuter quelque chose qu’ils jugeraient dépassé. Et donc le résultat reflète les échanges et les opinions que nous avons eues avec la FIA au cours des derniers mois. »

Ne manquez rien de nouveau de .

Suivez . sur les réseaux sociaux:

Annonce | Devenez Supporter et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: